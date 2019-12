Delhaize wil verkoop boosten met vollere rekken

Sinds enkele weken werkt het personeel van 15 Delhaize-supermarkten op een andere manier. Volgend jaar wordt de nieuwe winkelorganisatie ingevoerd in de 105 andere grote Delhaize-supermarkten.

Het personeel weet niet wat zijn nieuwe taken inhouden.

Het personeel wordt flexibeler ingezet en afdelingen worden hertekend. Vroeger had elke afdeling - zoals zuivel, droge voeding, cosmetica - zijn eigen chef, assistenten, bestellers, rekkenvullers, enzovoort.

Fruitsap bestellen

In de winkels met de nieuwe arbeidsorganisatie zijn er twee teams: enerzijds mensen die de rekken vullen, achter de kassa zitten en klanten helpen en anderzijds mensen die in het oog houden of de rekken vol genoeg zijn, bestellingen plaatsen en vervallen producten weggooien.