Delhaize-winkelier opent Albert Heijn-winkel

Albert Heijn opent volgende week zijn zestigste Belgische winkel, in Willebroek. Die wordt uitgebaat door de ondernemer Frédéric Van Hoecke. Opvallend: hij is ook de eigenaar van de Delhaize schuin tegenover de nieuwe Albert Heijn.

De Albert Heijn die volgende week in Willebroek de deuren opent, is een unicum. Het is de eerste die in handen is van een zelfstandige supermarktuitbater die ook een Delhaize-winkel uitbaat. Sinds de fusie in 2016 hebben Albert Heijn en Delhaize hetzelfde moederbedrijf.

'Mijn Albert Heijn ligt schuin tegenover mijn Delhaize', zegt Frédéric Van Hoecke. 'Ik denk niet dat mijn nieuwe winkel klanten zal weglokken uit mijn Delhaize. Beide spreken een ander cliënteel aan. Albert Heijn lokt mensen die op zoek zijn naar een verrassend aanbod voor lage prijzen, Delhaize vooral mensen die op zoek zijn naar kwaliteit en gezondheid.'

We willen over enkele jaren minstens 100 Albert Heijn-winkels hebben in Vlaanderen. Raf Van den Heuvel Directeur Albert Heijn België

Zo denkt ook de Delhaize- en Albert Heijn-top erover. Twee jaar geleden besliste die dat Delhaize in België naast Albert Heijn zou blijven bestaan, hoewel het zusterketens waren geworden. Volgens waarnemers is Albert Heijn voor het Nederlandse moederbedrijf Ahold Delhaize de ideale manier om klanten weg te lokken bij de budgetspelers Colruyt, Lidl en Aldi zonder zusterketen Delhaize pijn te doen.

E-commerce

Vandaag heeft Albert Heijn 59 Belgische winkels. 'We willen over enkele jaren minstens 100 winkels hebben in Vlaanderen', zegt Van den Heuvel. 'Dit jaar deden negen nieuwe winkels de deuren open.'

Wanneer Albert Heijn in België uitbreidt, werkt het samen met Delhaize. 'We houden elkaar op de hoogte van nieuwe winkelplannen en coördineren ze', zegt Marc van Tilburg, de expansiemanager van Albert Heijn. 'Soms beslissen we winkels naast elkaar te openen, zoals onlangs in Sint-Pieters-Woluwe. Zowel Delhaize als Albert Heijn is er succesvol.'

Met zo'n 3 procent marktaandeel en 380 miljoen euro omzet is Albert Heijn in België een kleine speler, maar de Nederlanders willen fors groeien. Niet alleen met stenen winkels, ook met een webwinkel en thuislevering.

'Sinds september leveren we in een tiental Antwerpse gemeenten boodschappen aan huis', zegt Van den Heuvel. 'Eind september voegden we nog enkele gemeenten toe en het is onze bedoeling nog gemeenten toe te voegen. We mikken vooral op dorpen en steden waar we nog geen winkel hebben, om een groter publiek te bereiken.'