Deliveroo bibbert voor impact van minder coronabeperkingen

Hoewel de beursgang van Deliveroo uitdraaide op een flop, zag het fietskoerierbedrijf het aantal bestellingen in het eerste kwartaal meer dan verdubbelen. Maar de onzekerheid over die sterke groei neemt toe.

Voor het vierde kwartaal op rij kende het aantal bestellingen bij Deliveroo een flinke boost. In totaal werden 71 miljoen bestellingen doorgegeven, goed voor een transactiewaarde van 1,65 miljard pond (1,89 miljard euro). Daarmee ligt het aantal orders 114 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020.

Deliveroo profiteert nog maximaal van de sluiting van de horeca in veel Europese landen als gevolg van de coroncrisis. Dat valt ook af te leiden uit het aantal maandelijks actieve gebruikers. Die zijn in vergelijking met een jaar geleden met 91 procent toegenomen tot 7,1 miljoen euro. Het koerierbedrijf werkt wereldwijd met 100.000 koeriers en levert maaltijden van in totaal 117.000 restaurants.

Voorzichtigheid troef

Toch heerst bij Deliveroo allesbehalve een hoera-stemming. ‘Want het is moeilijk om te zeggen hoeveel van de groei te wijten is aan de huidige beperkingen’, luidt het. Pas na het afbouwen van de coronamaatregelen, zal blijken hoeveel van die gebruikers nog beroep zullen doen op de diensten van het koerierbedrijf. ‘‘We zijn er ons van bewust dat het opheffen van de beperkingen een impact zal hebben, maar het is onduidelijk hoeveel’, zegt CEO Will Shu. ‘Daarom willen op het vlak van vooruitzichten voorzichtig zijn.’ Voorlopig blijft Deliveroo bij de eerder geopperde verwachtingen. Dat wil zeggen een groei van 30 tot 40 procent, met een brutomarge die rond de 7,5 à 8 procent schommelt.

Behalve leveringen van maaltijden is Deliveroo ook gestart met het leveren van boodschappen in het Verenigd Koninkijk Ierland. In die landen maakt boodschappen al 10 procent uit van de totale transactiewaarde. 'Daar zijn we zeer fier op', klinkt het bij Deliveroo.

Beleggers niet overtuigd

Ondanks de forse groeicijfers blijft Deliveroo op de beurs pover presteren. Bij het debuut op de Londense beurs kelderde het aandeel meteen 30 procent. En ook de eerste kwartaalcijfers konden de beleggers niet opbeuren. Bij de opening van de handel in Londen ging er 2 procent van de koers af, waardoor het aandeel rond de 2,6 à 2,7 pond schommelt, terwijl Deliveroo tegen 3,9 pond naar de beurs kwam.