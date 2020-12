Dieptepunt voor retailvastgoed nog niet in zicht

Mee door de coronacrisis zijn de tophuurprijzen op de Meir met 14 procent gedaald tot 1.600 euro per vierkante meter per jaar.

Door de opmars van e-commerce en de coronacrisis daalden de verhuur en de verkoop van winkelpanden in 2020 naar een dieptepunt. Ook de prijzen gingen onderuit. En het dieptepunt is nog niet in zicht.

Dat veel winkeliers door een nooit geziene crisis gaan, voelen ook hun huisbazen steeds meer. Vooral in de hoofdwinkelstraten staan de huurprijzen onder druk, blijkt uit cijfers van de makelaar JLL. Over veel contracten wordt ook opnieuw onderhandeld. 'En de shake-out in de retail gaat voort. Pas in de loop van 2021 kan de impact van de crisis goed worden ingeschat', zegt Jean-Philip Vroninks, de CEO van JLL België.

Op de Antwerpse Meir zijn de tophuurprijzen met 14 procent gedaald tot 1.600 euro per m² per jaar. Dat is meer dan in de Brusselse Nieuwstraat (-3%). In de shoppingcenters Woluwe en Wijnegem is er een terugval met 4 procent tot 1.300 euro per m² per jaar.

Buiten de stadscentra liggen de tophuurprijzen met 165 euro per m² per jaar veel lager. Daar wordt geen verdere daling van de prijzen verwacht.

Periferie

In 2020 is ook beduidend minder winkelruimte verhuurd (-17%). In de hoofdwinkelstraten was er een terugval van 29 procent, in de shoppingcenters van 59 procent. Alleen in de periferie ('retail warehousing'), goed voor twee derde van de verhuur, bleef het verhuurde volume op peil.

De winkels daar zijn minder afhankelijk van funshopping. Bovendien zetten supermarkten als AH, Jumbo en Lidl nog altijd voluit in op expansie. Het verhuurde volume in de voeding (70.000 m2) lag in 2020 driemaal zo hoog als vijf jaar geleden.

In het segment mode is dat volume dit jaar teruggevallen tot 36.000 m². Vijf jaar geleden werd nog 112.000 m² verhuurd. Als winkels sluiten, zijn er weinig kandidaten om hun plaats in te nemen.

9,4% leegstand 9,4 procent van de retailoppervlakte staat leeg, de helft meer dan tien jaar geleden.

De leegstand nam de voorbije jaren toe, van 6,2 procent in 2010 naar 9,4 procent in 2020. Toch kwam er dit jaar nog 157.000 m² winkelruimte bij - het equivalent van drie keer het shoppingcenter van Wijnegem - waaronder Quartier Bleu in Hasselt en Turnova in Turnhout. Nog eens 150.000 m² wordt in 2021 en 2022 gebouwd. 350.000 m² zit in de vergunningsfase voor 2021 tot 2024.

Minder appetijt

In het geheel van de vastgoedinvesteringen is het aandeel van de retail in vijf jaar gehalveerd tot 11 procent. 'De daling van de appetijt voor retailvastgoed is lang voor de coronacrisis ingezet', zegt Adrian Glatt, verantwoordelijk voor vastgoedinvesteringen bij JLL.

In België werd dit jaar slechts voor 430 miljoen euro (-65%) aan retailvastgoed, vooral retail warehousing, verkocht. Superdeals zijn daar niet bij. Waarderingen van enkele jaren geleden zijn soms totaal achterhaald. Het TT Center in Hasselt werd verkocht voor 15 miljoen euro. Het werd een paar geleden nog gewaardeerd op 80 miljoen euro.

Investeerders tonen veel meer interesse voor alles wat residentieel en logistiek is. Ze eisen niet langer een hoger rendement voor logistiek dan voor retail. De toprendementen in hoofdwinkelstraten en shoppingcenters stegen dit jaar met 25 basispunten tot respectievelijk 3,75 procent en 4,75 procent. JLL verwacht dat de kandidaat-investeerders volgend jaar nog 5 à 50 basispunten extra rendement willen voor ze bereid zijn te investeren.