Dierenspeciaalzaak Tom&Co staat in de etalage

De eigenaars van Tom&Co gaan op zoek naar een financiële partner om de expansie van de dierenspeciaalzaak te begeleiden. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Corona legde de keten geen windeieren, integendeel.

Misschien hebt u, net als ondergetekende, een huisdier in huis gehaald tijdens de coronalockdowns. Veel thuiswerkende Belgen waren meer thuis en namen een dier in huis als gezelschap. De dieren worden meer en meer aanzien als een lid van de familie.

Het waren onzekere tijden en dus sloegen ze ook meer voeding in voor hun kat, hond of ander huisdier. Volgens het onderzoeksbureau GfK gaven de Belgen daaraan vorig jaar 644 miljoen euro uit, 7,8 procent meer dan het jaar ervoor. Het is de eerste keer dat de groei zo uitgesproken is.

De coronacrisis legde de keten geen windeieren. De thuiswerkende Belgen kochten tijdens de pandemie massaal huisdieren en hamsterden ook voeding voor 'het nieuwe familielid'.

Investeerders zijn gek op bedrijven in de sector, gaande van verzekeringen tot dierenvoeding en geneesmiddelen voor huisdieren.

Een van de bedrijven die daar de vruchten van plukte, is de onafhankelijke dierenspeciaalzaak Tom&Co, de Belgische marktleider in de verkoop van benodigdheden voor huisdieren en knaagdieren, vissen, vogels en reptielen. Tom&Co, dat 175 winkels uitbaat, groeide vorig jaar dubbel zo hard als de markt. De omzet kwam volgens CEO Thierry Le Grelle uit op 241 miljoen euro (+15%).

Tom&Co bouwde vorig jaar een volwaardige e-commercetak uit, met zowel afhaalpunten als leveringen aan huis.

Le Grelle, tot dan zakenbankier bij Lazard, kocht de keten in 2016 over van Delhaize, waar ze een kwarteeuw een onderdeel van was. Hij werkte voor de overname samen met Lionel Desclée, directielid bij Delhaize België en hoofdverantwoordelijke voor Tom&Co. In 2019 kwam ook Philippe Dechamps aan boord als aandeelhouder.

De kans is groot dat straks een nieuwe partij mee aan boord komt, want de eigenaars van Tom&Co hebben de zakenbank Rothschild in de arm genomen om op zoek te gaan naar een koper. De bedoeling zou zijn aan de zijde van die (financiële) partner te herinvesteren. Het proces zit nog in een heel pril stadium.

De overname van Tom&Co door Le Grelle en co. was geen evidente klus. De keten draaide op de systemen van Delhaize en moest haar eigen IT uitbouwen. De winkels moesten verfraaid worden en het aanbod verbeterd. Dat werk is intussen achter de rug, net als de uitbouw van een e-commercetak. Het afgelopen jaar lanceerde Tom&Co volwaardige afhaalpunten en levert het aan huis.

Parallel maakten de nieuwe eigenaars werk van een expansie in Frankrijk. De keten telt er 42 winkels. Op termijn wil Tom&Co marktleider worden in Europa en naar 250 verkooppunten groeien. 'In 2022 verwachten we onze historische winstmarge weer te evenaren', zei Le Grelle in april. In zijn hoogdagen haalde Tom&Co een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo'n 5 procent. Dit jaar gaat men er officieus uit van 10 miljoen euro ebitda.

Investeerders lopen de jongste maanden storm voor bedrijven actief in de huisdierensector. Investeringsfondsen betaalden vorige maand grof geld voor de onlinedierenvoerwinkel Zooplus en de steenrijke familie Reichmann van JAB zet in op het verzekeren van huisdieren.

Dichter bij huis investeerde voormalig Delhaize-topman Pierre-Olivier Beckers - die het concept van Tom&Co als jonge dertiger in België lanceerde - in het huisdierenplatform Tipaw. En verstevigde het investeringsfonds Waterland zich in United Petfood, dat uitgroeide tot een grote Europese speler voor dierenvoeding.

Op de beurs zitten de waarderingen van producenten van dierengeneesmiddelen in de lift: de koers van Zoetis (ex-Pfizer) klom dit jaar al met een derde. Het Britse Animalcare, voor bijna een kwart in handen van Marc Coucke, werd 81 procent meer waard.