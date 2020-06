Dieter Penninckx: 'Ik handelde legaal en in het belang van FNG'...

Dieter Penninckx is medeoprichter van FNG en was tussen 2003 en mei 2020 CEO.

Dieter Penninckx, grootaandeelhouder en ex-topman van modegroep FNG, doorbreekt na een helse week het stilzwijgen. 'Ik wil me niet wegstoppen. Dit bedrijf heeft een toekomst.'

Na een week waarin Brantano-moeder FNG een zware ontslagronde aankondigde en steeds meer vragen rijzen over hoe de drie oprichters Manu Bracke, Anja Maes en Dieter Penninckx het bedrijf de voorbije jaren hebben geleid, doorbreekt die laatste zijn stilzwijgen. 'Ik heb het bedrijf op een legale manier geleid, en altijd in het belang van het bedrijf en zijn mensen', zegt Penninckx.

Hoe komt het dan dat FNG waarschijnlijk 94 miljoen euro inkomsten misloopt door schimmige deals in Azië?

Dieter Penninckx: 'Zowat alle modebedrijven kopen kleding en schoenen in Azië. Daarvoor gebruiken ze lokale vennootschappen. De aankoop van kleding is volumegedreven (hoe meer kleding kledingketens kopen, hoe meer korting ze krijgen van leveranciers, red.). Maar als de volumes dalen, komt er zand in de ketting.'

'Bovendien leidde ook corona tot problemen. In China brak de ziekte al op 23 januari uit, al deed het virus al langer de ronde. Dat bracht heel wat leveranciers in de problemen.'

'Toch maak ik me sterk dat we een deel van dat geld zullen recupereren. Na een doorstart zullen ook de volumes weer herstellen.'

U stapte begin mei na 17 jaar op als CEO van FNG. Was ziekte de enige reden?

Penninckx: 'Er was geen druk van de beurswaakhond FSMA of de banken om op te stappen. Ik heb niet zien aankomen hoe ik tegen een muur zou lopen met mijn gezondheid. Ik ben blijven doorgaan en heb het te ver laten komen. Ik was er trots op dat ik maar enkele uren per nacht sliep. Maar plots zat ik in het ziekenhuis en droeg ik de gevolgen van al die opgestapelde vermoeidheid. Ik moet veel medicatie nemen en ben maar enkele uren per dag actief.'

'Ik spreek nu vooral omdat ik me niet wil wegsteken. Want dat wordt nu gezegd. Ik ben er voor FNG. Het bedrijf heeft een cultuur van strijders.'

Doet u nog iets voor het bedrijf?

Penninckx: 'Ik kan momenteel niet veel doen door mijn gezondheid, maar natuurlijk antwoord ik wel op vragen. Ik voel me machteloos. Niet zozeer fysiek, maar vooral emotioneel.'

U bent ook eigenaar en voorzitter van KV Mechelen. Wat zijn de gevolgen voor de voetbalclub?

Penninckx: 'Ik ben in KV Mechelen gestapt als supporter en ik wil erin blijven als supporter. Ik heb geen plannen om de club te verlaten. KV Mechelen is structureel gezond en heeft unieke troeven en trouwe supporters.'

Maar FNG heeft geld nodig. Als u uw aandeel niet wilt zien verwateren moet u investeren. Is een verkoop van KV Mechelen dan geen optie?

Penninckx: 'De vraag welke inspanningen de aandeelhouders van FNG moeten doen ligt nog niet op tafel. Eerst zullen de obligatiehouders en de leveranciers zich uitspreken. Daarna zien we wel. Maar het overleven van FNG is mijn prioriteit. Mijn aandeelhouderspositie is minder mijn focus.'