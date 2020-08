'Directie Wibra wil 30 winkels overnemen'

De directie van de Nederlandse kledingketen Wibra wil 30 van de 81 winkels in ons land over te nemen, meldt de socialistische vakbond BBTK.

De Nederlandse keten vroeg twee weken geleden bescherming aan tegen de schuldeisers. Wibra maakt in ons land al jaren verlies. Tot nu werden die verliezen opgevangen door andere activiteiten binnen de groep. Maar door de coronacrisis waren de schuldenlast en de stroom aan verliezen niet langer houdbaar. De directie zag geen andere oplossing dan een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen. Toen al liet de directie weten dat ze 'een substantieel deel' van de winkels wilde redden. De budgetketen telt in ons land 81 winkels en stelt zowat 400 mensen te werk.

Natte droom

Tijdens een onderhoud met de vakbonden heeft de directie donderdag te kennen gegeven dat ze bereid is 30 winkels over te nemen, zegt Bart Leybaert, vakbondssecretaris voor BBTK. 'We weten alleen nog niet welke winkels de directie zal overnemen en evenmin over hoeveel werknemers het gaat.'