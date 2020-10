Dirk Bron neemt ontslag als CEO Mega World

Bron, die ook eigenaar is van Mega World, zou zich toespitsen op de ­aankoop en zou in de raad van bestuur blijven zetelen. 'Claes kan het goed uitleggen, maar heeft geen retailervaring. Dit lijkt toch een bijzondere ingreep', zegt Marc Jacobs van de vakbond ACV Puls in De Standaard. Claes beloofde de vakbondssecretarissen de circa 120 winkels van Mega World te willen openhouden.