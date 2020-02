Dominique Leroy wil tweede termijn bij Ahold Delhaize

Als Dominique Leroy herverkozen wordt, is ze de enige Belgische bestuurder bij de supermarktgroep.

Op 8 april stemmen de aandeelhouders van het moederbedrijf van de supermarktketens Albert Heijn en Delhaize en de webwinkel Bol.com over de herverkiezing. Leroy is sinds 2016 lid van de 'raad van commissarissen', zoals Nederlanders een raad van bestuur noemen.

Leroy kent de wereld van de supermarkten en de fabrikanten goed. 24 jaar lang werkte ze bij de Knorr- en Ola-maker Unilever. Ook bij de koekjesproducent Lotus Bakeries was ze jarenlang bestuurder.

Gerecht

Tot september was ze de CEO van telecomoperator Proximus . Ze wou overstappen naar de concurrent KPN , maar dat ging niet door omdat het gerecht een onderzoek naar haar opende . Leroy wordt ervan verdacht Proximus-aandelen met voorkennis te hebben verkocht. Dat onderzoek loopt voor zover bekend nog altijd. 'We geven er geen verdere commentaar op', zegt een woordvoerder van Ahold Delhaize .

Als Leroy herverkozen wordt, is ze de enige Belgische bestuurder. Op dit moment zit er met Jacques de Vaucleroy nog een Belg in de raad van bestuur, maar hij gaat in april met pensioen. Hij wordt vervangen door de Nederlander Frank van Zanten.