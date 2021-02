Domino's opent 100 nieuwe pizzarestaurants in België

De Amerikaanse fastfoodketen Domino's had tien jaar geleden 25 zaken in België. Nu zijn dat er 107. 'Over vijf jaar zijn dat er nog eens dubbel zoveel', zegt de Belgische Nicky Claeys, die de keten in Europa commercieel op de kaart moet zetten.

Vroeg je een Belg tien jaar geleden waaraan hij dacht bij het woord 'pizzarestaurantketen', dan antwoordde hij 'Pizza Hut'. Maar intussen heeft Pizza Hut met Domino's Pizza een te duchten concurrent. De restaurantketen, die in 1991 zijn eerste Belgische restaurant opende, groeit fors. 'In 2010 waren er 25 Belgische restaurants, in 2019 openden we onze 75ste winkel en nu zitten we aan 107 winkels', zegt Nicky Claeys.

De Belgische is de commercieel directeur van 1.213 Europese restaurants van Domino's Pizza. 'Al tien jaar woon ik door mijn werk, eerst bij Philips en sinds 2007 bij Domino's, in Nederland. Maar uiteraard heb ik me de laatste jaren ook bezig gehouden met de expansie in België.'

Verdubbelen

Die uitbreiding is nog niet ten einde. Domino's wil in de komende vijf jaar verdubbelen in België. 'We gaan 100 nieuwe winkels openen. Dit jaar doen 20 de deuren open.'

500 Jobs Domino's schept de komende jaren met zijn nieuwe restaurants 500 nieuwe jobs.

Dat levert 500 nieuwe jobs op. Vandaag werken 2.500 mensen bij Domino's in België. Hoeveel omzet de Belgische restaurants boeken en of de keten winst maakt, wil Claeys niet kwijt. Dat is moeilijk te achterhalen, want alle restaurants worden uitgebaat door zelfstandige ondernemers.

Claeys spreekt consequent over 'winkels' en niet over 'restaurants'. Dat komt omdat je niet in alle vestigingen kan eten. Dat was ook voor corona zo. 'We zijn de grootste maaltijdleveranciers van België geworden. Een klein deel van onze omzet komt van mensen die hun pizza in onze restaurants opeten.'

In de coronacrisis is de bezorgdienst fors populairder geworden. 'Een jaar geleden bezorgden we 45 procent van onze pizza's bij mensen thuis. Vandaag gaat het om 70 procent. 'Mensen die vroeger nooit bezorgmaaltijden bestelden, zijn dat door corona beginnen te doen.'

Eigen koeriers

De keten heeft haar eigen bezorgdienst. 'We zijn beschikbaar op platformen als Uber Eats en Takeaway.com, maar we doen geen beroep op hun koeriers. We verkiezen mensen die op onze loonlijst staan, omdat we zo onze belofte kunnen waarmaken: wie bij ons bestelt, krijgt zijn pizza twintig minuten later geleverd.'

Binnenkort verkopen onze winkels ook gebakken kip. Nicky Claeys Commercieel directeur Domino's Pizza Europa

De focus op bezorging verklaart waarom Domino's niet langer alleen in de grote steden zit, maar ook op rustigere locaties. Er openden de voorbije jaren vestigingen in kleine steden en gemeenten als Schilde, Geel, Lokeren en Menen. 'Dat komt omdat we net in die kleinere steden het meest gewaardeerd worden', zegt Claeys. 'Er zijn weinig alternatieven. Vaak zijn we een van de weinige of zelfs de enige dienst die maaltijden aan huis levert.'

Domino's wil het momentum grijpen en biedt daarom niet langer alleen pizza aan. 'Bezorging boomt en in onze keukens kunnen we veel meer maken dan alleen pizza. Pizza is het populairst bij mensen die eten bestellen. Kip komt op plaats twee. Dat gaan we binnenkort ook aanbieden.' Het gaat om in de oven gebakken kip, vergelijkbaar met de gefrituurde kip van de keten Kentucky Fried Chicken. 'Het is de bedoeling binnenkort nog andere afhaalmaaltijden aan te bieden', zegt Claeys.