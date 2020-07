Donald Muylle last dividendpauze in

De keukenproducent Dovy Keukens boekte vorig jaar een stevige omzet- en winstgroei. Na twee forse dividendjaren last de familie Muylle evenwel een dividendpauze in. Voor 2020 is Donald Muylle ondanks de coronacrisis voorlopig gematigd positief.

Dovy Keukens - een anagram van Donald (Muylle) en zijn vrouw Yvette - boekte afgelopen jaar een omzet van 80 miljoen euro, bijna een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat is exact wat de West-Vlaamse ondernemer in juni vorig jaar in De Tijd had voorspeld. De bedrijfswinst klom met bijna een derde tot 5,9 miljoen, netto bleef daar 4,5 miljoen (+39%) van over.

De groei is onder meer te danken aan het toegenomen aantal toonzalen. 'Mensen die kwaliteit en maatwerk willen, komen bij ons terecht', zei Muylle daar al over. Dovy Keukens - alombekend voor zijn reclamespots - focust op keukens die het rechtstreeks verkoopt aan particulieren (niet aan ontwikkelaars) aan de bovenkant van het middensegment. Het heeft in Vlaanderen en Walloniƫ 30 vestigingen.

Dovy zal hoe dan ook niet stoppen met investeren. Corona of niet. Donald Muylle CEO Dovy Keukens

Ondanks de winstgroei keert Dovy Keukens in tegenstelling tot de twee voorgaande jaren geen fors dividend uit. Over 2017 en 2018 stroomde twee keer 2 miljoen euro naar de familie, veel meer dan de voorgaande jaren. 'We hebben die dividenden gebruikt voor investeringen in het vastgoed van Dovy Keukens en - ik ben tenslotte al veertig jaar bezig - als appeltje voor de dorst', vertelt de ondernemer.

Coronacrisis

De showrooms van Dovy Keukens moesten door de coronacrisis en de lockdown zeven weken de deuren sluiten. Zal dat geen sporen nalaten in het boekjaar 2020? Muylle is gematigd positief. 'We hebben een mooie orderportefeuille. Daarmee gaan we het redden.'

Dovy stopt hoe dan ook niet met investeren, verzekert Muylle. 'Corona of niet.' In juni opende het keukenbedrijf nog een nieuwe toonzaal in Gerpinnes (Charleroi). Over een paar jaar moeten er 35 Dovy-showrooms zijn.

'In het beste geval' verwacht Muylle dit jaar een stabiele omzet. Precorona mikte Dovy op een omzet van 100 miljoen euro in 2021.