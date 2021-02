'Door corona zijn helaas enkele oudere marktklanten weggevallen'

18 jaar geleden ruilde Nico Noppen zijn job als hoofdlaborant voor die van marktkramer. Ondanks de schade die corona aanricht, houdt hij de moed erin. 'Ik wil doorgaan tot mijn pensioen. Dat zal wel lukken.'

Als laborant werd Nico Noppen geboren, maar in 2003 ruilde de Sint-Truidenaar zijn job in het R&D-center van de citroenzuurontwikkelaar Citrique Belge in Tienen voor die van marktkramer. 'Ik nam het kraam van mijn schoonbroer over', zegt Noppen. 'In de jaren voordien leerde hij me het vak. Door de week was ik laborant en in het weekend marktkramer. Intussen sta ik al jaren op de markten van onder andere Sint-Truiden, Genk, Diest en Tienen. Ik verkoop herenkleding met mijn kraam Tip-Top Textiel.'

Na 15 jaar als laborant - waarvan de laatste als hoofdlaborant - was hij toe aan een opvallende carrièreswitch. 'Waarom doet een mens zoiets? Ik werkte destijds samen met collega's die toen even oud waren als ik nu', zegt de 55-jarige ondernemer. 'Velen van hen waren niet meer gemotiveerd. Ik werkte liever op de markt, tussen de mensen.'

'Bovendien verdienden marktkramers toen nog goed', zegt Noppen. 'Voedingskramen boeren nog steeds goed, maar het rendement van textielmarktkramers is in al die jaren fors gedaald. Wij hebben net als klassieke winkeliers last van de opkomst van de kledingketens.'

Bang om ziek te worden

Al was het coronavirus het voorbije jaar veel ingrijpender voor Noppen. 'Ik boekte vorig jaar 30 procent minder omzet. Door de beperkingen komen minder mensen naar de markt. Veel van onze klanten zijn ook bang om ziek te worden. Markten trekken een wat ouder publiek, dat vatbaarder is voor het virus. Ik verkoop mijn kleding vooral aan mensen tussen 55 en 85 jaar. Enkelen wonen in het rusthuis. Door corona zijn helaas enkele vaste klanten weggevallen.'

Bovendien staat Noppen op minder markten. 'Ik heb het uitgerekend. Vorig jaar deed ik 75 markten minder dan normaal. Er mogen maar 50 kramen staan op een markt, waardoor ik bepaalde markten maar om de zoveel weken kan doen.'

Door de dalende verkoop zat hij ook opgescheept met grote voorraden. Toen hij de stocks begin vorig jaar bestelde, hield hij geen rekening met corona. 'Om kosten te besparen was mijn halftijdse werkkracht op de minder drukke momenten tijdelijk werkloos. Doordat er minder markten waren, viel ook het standgeld - gemiddeld 40 euro per marktdag - weg.'

Toch moest Noppen in zijn financiële reserves duiken om de nieuwe collectie te kunnen betalen. 'Maar mijn kraam is niet in gevaar. Ik reken erop dat het najaar weer normaal wordt. We hebben een trouw cliënteel.'