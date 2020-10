Doorstart Wibra België rond in amper anderhalf uur

Amper één dag nadat Wibra België de boeken heeft neergelegd, is er een akkoord tussen de directie van Wibra en de curatoren over een doorstart. Daardoor kunnen 183 werknemers opnieuw aan de slag.

De onderhandelingen over een doorstart van de discountketen hebben nauwelijks anderhalf uur in beslag genomen. Dat is te danken aan het feit dat de doorstart berust op de plannen die de directie van Wibra Nederland voor de Belgische dochter had uitgetekend.

Het zwaar verlieslatende Wibra België begon in juli een procedure van gerechtelijke reorganisatie. De Nederlandse eigenaars van de discountketen wilden meteen een doorstart maken, maar de ondernemingsrechtbank in Dendermonde wees het plan donderdag af, omdat de overnemer niet bereid was het vakantiegeld en de eindejaarspremies van het overgenomen personeel zelf te betalen.

Daarop werd beslist de boeken neer te leggen. De drie gerechtelijk commissarissen die het dossier van Wibra behandelden, werden onmiddellijk aangeduid als curatoren.

Factuur doorgeschoven

In het nieuwe doorstartplan is bepaald dat de factuur voor het vakantiegeld en de eindejaarspremies van alle werknemers - ook zij die weer aan de slag gaan na de doorstart - bij het fonds voor de sluiting van ondernemingen terechtkomt. Dat hanteert wel een plafond voor zijn tussenkomst.

Wibra is met de curatoren overeengekomen dat het hoofdkantoor in Temse wordt overgenomen, net als 36 van de 81 winkels en 183 van de 439 personeelsleden. De 183 werknemers die aan boord blijven, behouden hun loonvoorwaarden. Ze worden 'in de komende dagen geïnformeerd over hun persoonlijke situatie en of ze al dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen', klinkt het bij de keten. Wibra houdt ook vast aan 'een correcte weerspiegeling van de personeelssamenstelling van het oude Wibra, hoewel de wet dat niet verplicht'.

Gezonde basis

De ondernemingsrechtbank in Dendermonde moet het overnameplan nog formeel goedkeuren. Volgens curator Jozef Dauwe gaf de rechter-commissaris alvast een gunstig advies.

Bas Duijsens, de gedelegeerd bestuurder van Wibra België, is blij met het akkoord. 'We zijn opgelucht dat we verder kunnen, met een gezonde basis en een aanzienlijk aantal winkels waarvan we weten dat we ze opnieuw rendabel kunnen maken', zegt hij. 'We zullen focussen op de al ingezette koers waarbij assortimenten, presentatie en communicatie beter zijn afgestemd op de behoeften van de klant.'

Winkels nog even dicht