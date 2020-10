Doorstart Wibra op de helling

De ondernemingsrechtbank in Dendermonde heeft volgens de socialistische bediendebond BBTK het overnameplan van de verlieslatende warenhuisketen Wibra niet goedgekeurd. De Nederlandse eigenaars mikten op een doorstart van 36 van de 81 Belgische winkels.

De Nederlandse kledingketen Wibra vroeg eind juli bescherming aan tegen haar schuldeisers. In ons land is de keten al meerdere jaren verlieslatend. De directie wilde met 36 van de 81 Belgische winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de 439 medewerkers een doorstart maken.