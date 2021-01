Dr. Martens bevestigt beursplannen

Punk

Dr. Martens werd opgericht in de jaren 60 en maakte furore tijdens de punkperiode. In 2014 kocht de investeringsmaatschappij Permira het schoenenmerk voor zo'n 350 miljoen pond. Intussen zijn de schoenen in meer dan 60 landen te koop en gaan er per jaar ruim 11 miljoen stuks over de toonbank.