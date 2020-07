Genomineerd voor de 'Oscar van de mode'

De Council of Fashion Designers of America - de beroepsvereniging van een driehonderdtal Amerikaanse modeontwerpers - heeft de Belgische modeontwerper Dries Van Noten (1958) genomineerd voor twee awards.

Een voor Global Men's Designer of the Year en een voor Global Women's Designer of the Year. De CFDA-prijzen staan bekend als de Oscars van de modewereld. Dries van Noten neemt het in de eerste categorie op tegen onder anderen Jonathan Anderson (Loewe), Kim Jones (Dior) en Virgil Abloh (Louis Vuitton). In de categorie beste vrouwenmodeontwerper komt hij Miuccia Prada en Pierpaolo Piccioli (Valentino) tegen.

Van Noten, zoon van een kledingverkoper , is een van de grote succesproducten van de Belgische modesector. Naast die vijf andere beroemde leden van de Antwerpse Zes. Jonge talenten die begin de jaren tachtig afstudeerden aan de Antwerpse Modeacademie wier namen in de modewereld klinken als een klok: Walter van Beirendonck, Raf Simons, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester en Marina Yee.

Van Noten - die zich baron mag noemen - startte in 1985 met de betreurde Christine Mathys zijn herenlabel onder de naam Dries Van Noten. Twee jaar later volgde een dameslijn en in 1989 opende hij een winkel in Antwerpen, in Het Modepaleis. In de jaren 90 opende hij winkels in Parijs, Milaan, Tokio en Hongkong.

In 2018 loste hij zakelijk lichtjes de rol en verkocht hij de meerderheid van zijn bedrijf aan het Catalaanse Puig, het modehuis dat Paco Rabanne en Jean Paul Gaultier onder zijn hoede heeft. 'De modewereld neemt elke vierkante centimeter van je leven in', was zijn uitleg. Van Noten blijft wel aandeelhouder, creatief directeur en voorzitter.

Van Noten, die houdt van avant-gardistische creaties met bloemen, veel kleuren en borduursels, is een van de laatste van de zes met een onafhankelijk label dat internationaal furore maakt. Raf Simons gooide de jongste jaren wel hoge ogen als creatief directeur van Dior, Calvin Klein en sinds kort van Prada.

Toen Van Noten zijn bedrijf verkocht, boekte het bijna 50 miljoen euro omzet en 5 miljoen euro nettowinst. De waarde werd geschat op 85 miljoen euro. Een deel van zijn succes is te danken aan zijn stoffenzaal. Van Noten ontwikkelt zijn stoffen zelf.

Het ging Van Noten - die al meer dan 100 modeshows op zijn naam staan heeft - niet altijd voor de wind. In het begin ging hij bijna over de kop toen hij in 1989 Het Modepaleis kocht, een pand van vijf verdiepingen in Antwerpen. De bank trok zich terug en tot overmaat van ramp brak de eerste Golfoorlog uit net toen Van Noten een collectie had gelanceerd met Irak en Iran als inspiratie. Maar hij overleefde.

In 2017 maakte de Duitse regisseur Reiner Holzemer een documentaire over Van Noten met als titel 'Dries'. Daarin speelt zich een scène af waarin Van Noten samen met zijn werk- en levenspartner Patrick Vangheluwe bloemen plukt in zijn tuin. Met een maniakale precisie zet hij de bloemen daarna in vazen op tafel. 'Ik ben een perfectionist', zegt hij over zichzelf. 'Altijd geweest. Dat zal nooit veranderen'.

Dat perfectionisme en de liefde voor het vak leverde hem tal van internationale prijzen op. In 2008 kreeg hij ook al een 'international award' van de CFDA. In 2009 bedacht het Fashion Institute of Technology in New York hem met de Couture Council Award for Artistry of Fashion. Van de Franse minister van Cultuur ontving Van Nooten in 2015 de medaille van Officier in de Orde van Kunsten en Letteren.