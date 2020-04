Drogisterijketen Di sluit webshop door drukte

De drastische maatregel is nodig, zegt CEO Tanguy De Ripainsel. 'We konden de gestegen vraag niet aan. Klanten zouden hun pakket pas met veel vertraging ontvangen, dat willen we niet.'

Di bouwt de capaciteit van zijn magazijn uit en ook de organisatie wordt verbeterd. 'Maandag willen we weer openen.' De webshop van de zusterketen Planet Parfum blijft wel open. 'Daar is de verkoopstijging minder groot.'

Schuldeisers

Het klinkt misschien goed, te populair zijn. Maar dat gaat niet op voor Di. Het moederbedrijf Distriplus maakt al enkele jaren verlies. Dat de inkomsten tijdelijk helemaal wegvallen, is dus erg schadelijk. Di en Planet Parfum maakten in 2018 49,4 miljoen euro nettoverlies op 186,5 miljoen euro omzet.

'In 2019 hadden we wel een positieve brutobedrijfswinst', zegt De Ripainsel. 'We kunnen deze crisis doorstaan. Ons laten beschermen tegen schuldeisers is geen optie. Al moet dit geen vijf maanden duren.'