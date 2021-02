Duitse eigenaar pompt opnieuw miljoenen in Makro

De Duitse winkelgroep Metro injecteert 23 miljoen euro in haar chronisch verlieslatende Belgische dochter Makro. Sinds 2015 pasten de Duitsers voor meer dan 400 miljoen euro verliezen bij. 'We willen over enkele jaren break-even draaien', zegt CEO Vincent Nolf.

Het is een jaarlijkse traditie: in februari pompt de Duitse winkelgroep Metro tientallen miljoenen euro's in haar Belgische dochter Makro om de verliezen aan te vullen die de hypermarktuitbater het jaar voordien heeft gemaakt.

Sinds 2015 injecteerde Metro zo'n 420 miljoen euro in Makro België. De recentste injectie dateert van enkele dagen geleden. Toen werd 23 miljoen euro in de Belgische vennootschap gepompt. In april was er een kapitaalverhoging van 36 miljoen euro.

Hoeveel omzet en verlies Makro in 2020 boekte, is niet duidelijk. In 2019 maakte de vennootschap achter de keten 67 miljoen euro verlies op een dalende omzet van 738 miljoen euro. Daar zitten ook de omzet en de rendabiliteitscijfers van Metro België in, de meer succesvolle horecagroothandel van de groep. In eerdere interviews zei topman Vincent Nolf dat Makro tot 2019 elk jaar 10 procent omzet verloor, maar dat de verkoopcijfers in 2019 stabiel waren.

'Over de cijfers van 2020 kan ik nog niets zeggen, maar ook toen maakten we geen winst', zegt Nolf. De winkels zagen de verkoop stijgen toen de Belgen aan het begin van de coronapandemie hamsterden, maar onvoldoende om de keten zwarte cijfes te geven.

'Dat Metro opnieuw in ons investeert, toont dat het vertrouwen heeft in het besparingsplan dat we uitvoeren', zegt Nolf. 'Op omzetgroei moeten we de komende jaren niet rekenen, maar aan onze te hoge kosten kunnen we wel iets doen. Over enkele jaren willen we kostendekkend werken.'