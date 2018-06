Duitse eigenaar stelt verlieslatend Makro ultimatum

Voor de derde keer in vier jaar tijd komt Makro met een nieuwe strategie. 'Misschien draait ons bedrijf binnenkort break-even. In 2019 willen onze eigenaars resultaten zien.'

'Makro is een patiënt in de intensive care.' Veel doekjes windt CEO Vincent Nolf er niet om. Het is vijf voor twaalf voor de zes Belgische Makro-winkels.

Die zagen hun omzet tussen 2015 en 2017 met 9 procent dalen tot 482 miljoen euro. De operationele kasstroom (ebitda) daalde in die periode van een positieve 3,6 miljoen naar 25 miljoen in het rood.

Door het oplopende verlies heeft het Duitse moederbedrijf Metro sinds 2016 al 205 miljoen euro in het bedrijf gepompt. Dat heeft tijdens twee herstructureringen sinds 2014 870 jobs geschrapt.

Nieuwe kapitaalverhoging

De bijbehorende nieuwe strategie bleek onvoldoende. Dus gooit de Belgische directie het roer opnieuw om. Ontslagen vallen er deze keer niet. Er komt wel een nieuw commercieel plan en het Duitse moederbedrijf zal opnieuw een kapitaalverhoging van enkele tientallen miljoenen euro's doorvoeren.

Maar het geduld lijkt stilaan op te raken. 'In 2019 willen onze aandeelhouders resultaten zien', zegt CEO Nolf. Wat als het opnieuw niet lukt? 'Dat is koffiedik kijken.'

Winstgevend zal Makro niet worden, geeft de CEO toe. 'Misschien kan Makro over drie jaar opnieuw break-even draaien, al zijn daar geen garanties voor.'

Waarom dan doorgaan met Makro? 'Omdat Makro belangrijk is voor zusterketen Metro', zegt Nolf. Zijn bedrijf baat in ons land 11 Metro-groothandels uit. Alleen professionele klanten zijn er welkom. Bij Makro is iedereen welkom. 'Als Makro verdwijnt heeft dat gevolgen voor Metro. Beide ketens kopen samen producten aan en ook de ondersteunende diensten zijn gemeenschappelijk.'

Metro groeit wel. De omzet nam in de laatste drie jaar toe met 5 procent naar 285 miljoen euro. Vorig jaar dook de ebitda wel naar een negatieve 3,9 miljoen euro. 'Maar dat kwam door de opening van nieuwe winkels', zegt Nolf. In 2016 was de ebitda van Metro 4,6 miljoen euro positief.

Grote verpakkingen

De kern van Makro's nieuwe plan is meer hobbykoks aantrekken en verenigingen - denk aan scholen en jeugdbewegingen - teruglokken. 'Zij zijn vertrokken toen Makro enkele jaren geleden besloot minder in te zetten op grote verpakkingen. Door opnieuw grote verpakkingen in de rekken te leggen, willen we hen terugwinnen.'

Daarnaast wil Makro ook meer kwaliteitsvoeding verkopen en zo amateurchefs lokken. 'Er zijn in België 400.000 amateurkoks. We hebben hen in onze reclame nog nooit rechtstreeks aangesproken. Dat gaan we nu wel doen. Ons marketingbudget gaat met 20 procent omhoog.'

Daarnaast wil Makro ook mensen lokken die in de buurt van zijn winkels wonen. 'Nu hebben veel buren nog niet de reflex om naar ons te komen voor dagelijkse boodschappen.'

Minder feest

In 2016 besloot Makro zich meer toe te leggen op feestartikelen en interieurspullen, maar daar komt de keten nu deels op terug. Het aanbod doe-het-zelf-bouwartikelen blijft bestaan. Ook de boeken- en de kledingafdeling blijven behouden, al wou Makro die twee jaar geleden nog verkopen. 'Dat gaan we niet meer doen', zegt Nolf. 'Onze boeken en kleding zijn winstgevend. We zijn sterk met reisgidsen en schoenen.'

E-commerce staat niet op de prioriteitenlijst. 'We verkopen niet-voedingsproducten online en zijn martktleider met de onlineverkoop van tuinhuizen, maar voeding gaan we niet online verkopen. We hebben andere prioriteiten.'