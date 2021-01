Duitse groep meldt zich voor overname Mega World

Komt er toch een doorstart van Mega World, de winkelketen die eind december failliet werd verklaard door de ondernemingsrechtbank in Mechelen? Dat was het einde van de korte passage van de Nederlandse ondernemer Dick Bron, die eind februari 2020 de 123 Blokker-winkels en 650 werknemers overnam en omdoopte in 'Mega World '.

Schuldenberg

Het faillissement van Mega World kwam er eind december na een juridische veldslag. De toenmalige tijdelijke bewindvoerders, die later ook curator werden, stonden recht tegenover Bron. Ze hekelden dat Bron ze geen of foute financiële informatie gaf. Zowel in België als in Nederland lopen fraudeonderzoeken tegen de ondernemer.