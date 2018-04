Duitse supermarktmiljardair vermist in de Alpen

Een woordvoerder van zijn familiebedrijf Tengelmann had dinsdag bevestigd dat Haub sinds zaterdag vermist is. 'De zoektocht gaat aan volle snelheid voort. We doen er alles aan om hem te vinden', klonk het. Maar door lawinegevaar en slecht weer verloopt de zoektocht erg moelijk.

Kik

De groep Tengelmann werd in 1867 opgericht in Mülheim an der Ruhr (dichtbij Duisburg). Het bedrijf is vandaag eigenaar van Kik, de grootste discountketen voor kledij en textiel in Duitsland, en van OBI, een keten van doe-het-zelfzaken actief in verschillende Europese landen. Het familiebedrijf staat op plaats 25 in de lijst van grootste Duitse familiebedrijven.