Duitsers nemen 43 Brantano-winkels over

De 43 winkels die Deichmann overneemt, worden omgebouwd tot winkels van Van Haren, de Nederlandse schoenwinkelketen van Deichmann. De keten pakt uit met lage prijzen. Wat gebeurt met de 66 Brantano-winkels die niet in de deal zitten, is onduidelijk.

Belgiƫ is een halfblinde vlek op zijn kaart. Deichmann is in ons land actief met de sportieve keten Snipes en de goedkope Van Haren-schoenwinkels, maar echt incontournabel zijn de Duitsers nog niet. Dat verandert nu ze winkelpanden van Brantano overnemen.

Deichmann is een Duitse modemoloch. Het familiebedrijf heeft meer dan 4.200 winkels in 30 landen, onder andere in Europa en in de VS. Er werken 43.000 mensen. Deichmann verkoopt jaarlijks 74 miljoen paar schoenen en boekt 5,8 miljard euro omzet.

'We gaan op zoek naar een overnemer voor de winkels die Van Haren niet overneemt', zegt curator Geert Van Deyck. 'Het is koffiedik kijken of dat lukt, en in welke mate. De kans bestaat dat ze een overnemer krijgen die niet actief is in de modesector.'