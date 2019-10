Duitsers passen verlies Makro België opnieuw bij

Makro-CEO Vincent Nolf: 'Commercieel zijn we weer op de rails. Nu werken we aan een plan om ook de winstgevendheid op het juiste spoor te zetten.'

De Belgische Makro-winkels blijven verlies maken. ‘Maar omdat het stilaan beter gaat, krijgen we opnieuw 25 miljoen euro van onze Duitse eigenaar.’

De Duitse Metro-groep trekt opnieuw de portemonnee open voor zijn Belgische Makro-supermarkten en de Metro-horecagroothandels. Die kregen zopas 25 miljoen euro op hun rekening gestort. Niet voor het eerst, want sinds 2015 kwam al 340 miljoen euro uit Duitsland.

De weg naar het break-even is nog lang. Vincent Nolf CEO Makro en Metro België

Het geld dient om de verliezen van vooral Makro bij te passen. Al jaren gaat het bergaf met de ketens. Volgens de jongste officiële cijfers van het boekjaar dat in september 2018 eindigde, daalde de gezamenlijk omzet met 13 procent naar 735 miljoen euro. Het nettoverlies ging van 55 naar 63 miljoen euro.

De Duitsers stelden de Belgische directie een ultimatum. In 2019 wilden ze ‘resultaten zien’. Dat het menens was, liet CEO Olaf Koch in februari weten in L’Echo: ‘We onderzoeken alle opties voor onze Belgische tak.’

Bijna stabiel

Intussen zijn Makro en Metro opnieuw op de goede weg, zegt de Belgische CEO Vincent Nolf. Details over het boekjaar dat twee weken geleden eindigde, geeft hij niet. ‘Maar er is herstel. Jarenlang daalde de omzet van Makro met 10 procent, maar vorig boekjaar was de omzetevolutie bijna stabiel. De ommekeer heeft onze aandeelhouders gerustgesteld. De kapitaalverhoging is een teken van vertrouwen.’

De brutobedrijfswinst (ebitda) van Makro is ‘licht verbeterd’. De keten komt van ver. In 2017 was de ebitda nog 25 miljoen euro negatief. ‘Ook nu is de weg naar een break-even nog lang’, zegt Nolf. ‘Maar nu we commercieel weer op de rails staan, werken we aan een plan om ook de winstgevendheid op het juiste spoor te zetten.’

Dat wil Nolf doen door de omzet opnieuw te laten groeien. ‘Sinds een jaar schurken we weer dichter aan bij ons DNA: grote verpakkingen en een specifiek doelpubliek van onder anderen hobbykoks.’ Het marketingbudget steeg met 20 procent en werd meer besteed via sociale media.

Profiel Makro en Metro België Makro-supermarkten > waar iedereen welkom is: 6. Metro-groothandels > waar alleen professionelen binnen kunnen: 11. Werknemers > 1.879. Gezamenlijke omzet (2018) > 734 miljoen euro. Bedrijfsverlies > 61,8 miljoen euro. Nettoverlies > 63,2 miljoen euro.

‘We merken dat we oude klanten beter overtuigen van ver naar onze winkels te komen. Al blijft het moeilijk om mensen aan te trekken die langer dan 30 minuten moeten rijden.’

Nolf zit binnenkort samen met de vakbonden om te bekijken hoe het personeel efficiënter kan werken. ‘Een herstructurering is niet aan de orde. We houden ook al onze winkels open.’ Wellicht komen er wel minder overuren en krijgen sommige werknemers met een tijdelijk contract geen verlenging. Bij twee herstructureringen sinds 2014 verdwenen 770 jobs.

Tijdsgeest

Makro’s zusje Metro is goed voor meer dan een derde van de Belgische omzet. ‘De verkoop van Metro stijgt al jaren, ook vorig jaar’, zegt Nolf. Volgens hem steeg de gezamenlijk omzet van Makro en Metro door de groei van die laatste voor het eerst in meer dan tien jaar licht.

Metro stuwt ook de winst van de Belgische tak. ‘Metro heeft een positieve brutobedrijfswinst’, zegt Nolf. Details geeft hij niet, maar het is in elk geval beter dan twee jaar geleden. Toen was de ebitda van Metro 3,9 miljoen euro negatief.