Duitsers pompen opnieuw miljoenen in Belgische Makro's

De noodlijdende winkelketens Makro en Metro krijgen 40 miljoen euro toegestopt door hun Duitse eigenaar. Ook de vorige jaren werden er miljoenen in het verlieslatende bedrijf gestoken.

Dat is te zien in documenten van het Belgisch staatsblad, die werden ontdekt door de website De Rijkste Belgen. In 2017 pompte de Duitse Metro-groep al eens 50 miljoen euro in zijn Belgische dochter. Het jaar daarvoor was er een injectie van liefst 115 miljoen euro. In totaal kregen Makro en Metro Belgie op drie jaar dus 205 miljoen euro toegestopt.

140 miljoen Verlies Het nettoverlies van Makro en Metro lag in 2016 met 140 miljoen euro meer dan vier keer hoger dan in 2015.

Dat geld wordt gebruikt om het bloeden te stelpen. Makro en Metro presteren erg slecht in België. Uit de meest recent beschikbare cijfers blijkt dat de omzet in de twaalf maanden voor september 2016 gedaald is van 999 miljoen euro naar 996 miljoen euro.

Het bedrijfsverlies lag met 40,4 miljoen een derde hoger dan in het jaar ervoor. Het nettoverlies lag met 140 miljoen euro zelfs meer dan vier keer hoger dan in 2015.

Hypermarkt in verval

Zeker Makro zit in zwaar weer. De keten van grote supermarkten, die toegankelijk zijn voor het grote publiek, wordt steeds minder populair.

770 Herstructurering Sinds 2014 verdwenen er 770 jobs bij Makro België.

In 2016 verdwenen er bij een herstructurering 500 jobs, een zesde van het totaal. Terwijl er twee jaar voordien al 270 banen verloren gingen.

Makro is in het zelfde bedje ziek als Carrefour , waarbij de helft van de hypermarkten verlieslatend is en de Franse keten bijgevolg ingrijpt met een herstructurering bij zijn Belgische winkels. Mensen kopen steeds vaker in kleinere winkels in hun buurt. Elektronica en kleding kopen ze online.