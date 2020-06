Duizenden vierkante meters gratis extra ruimte voor horeca

Wereldhave Belgium stelt drie maanden lang 2.000 vierkante meter extra ruimte ter beschikking van de 51 horecazaken in zijn shoppingcenters. Ook in andere shoppingcenters, winkelstraten en op de zeedijk doet men alles om extra ruimte te creëren zonder hogere huurkosten voor de horeca.

De horeazaken kunnen na drie maanden opnieuw openen. De te respecteren afstandsregels hebben tot gevolg dat de capaciteit om klanten te ontvangen sterk wordt verminderd. Voldoende capaciteit is evenwel nodig om rendabel te zijn. Wereldhave Belgium, een van de grootste eigenaars en uitbaters van winkelcentra, geeft zijn 51 horecahuurders daarom de kans extra tafeltjes en stoelen te plaatsen.

Het gaat zowel om ruimtes indoor als outdoor in de winkelcentra Ring Shopping in Kortrijk, Shopping 1 in Genk, Belle-Ile in Luik, Shopping Les Bastions in Doornik en Nivelles Shopping in Nijvel. ‘Zonder die extra vierkante meters kunnen de uitbaters hun inkomsten niet op peil houden. De prijzen van de consumpties verhogen is geen optie. Het uitbreiden van de beschikbare ruimte zonder dat er bijkomende huurkosten zijn, is wel een deel van de oplossing’, stelt Ine Beeterens, head of operations Wereldhave Belgium.

De extra ruimte bestaat onder meer uit open ruimtes binnen en buiten de winkelcentra en extra vierkante meters in de gangen. De uitbaters kunnen nu beslissen of ze op het aanbod ingaan of niet. Niemand is verplicht. De vrije ruimtes liggen niet altijd vlak naast een bepaalde horecazaak. 'De eerste reacties zijn zeer positief’, aldus Beeterens.

Ook Ceusters, de grootste uitbater van shoppingcenters in België, bevestigt dat de horecazaken waar mogelijk tijdelijk over meer ruimte kunnen beschikken. ‘Vanzelfsprekend rekening houdend met een voldoende grote en veilige doorgang voor voorbijwandelende shoppers’, stelt Axel Ceusters.

Eigenbelang

De shoppingcenters hebben zelf belang bij de aanwezigheid van een aantrekkelijke en voldoende grote horeca. De klanten keren trager terug naar de shoppingcenters dan naar winkelstraten en retailparken, zeker in Wallonië. Shoppingcenters en winkelstraten hebben een veel grotere dichtheid van bezoekers dan retailparken. Retailparken passen veel beter in het verhaal van de rushshopping. Shoppingcenters moeten het veel meer hebben van funshopping. Ook steden en gemeenten stellen zich in de winkelstraten en op de dijk aan de kust zeer flexibel op om de horeca zo veel mogelijk compenserende capaciteit te geven onder de vorm van ruimere terrassen.

‘Vorige week haalden de winkels in onze shoppingcenters 75 procent van de omzet van dezelfde periode een jaar geleden. De heropening van de horeca zal de komende weken een extra impuls geven aan het herstel’, voorspelt Hans Van Laer, marketing manager van Ceusters.

De aanwezigheid van een levendige horeca is in de shoppingcenters de voorbije jaren, ook als gevolg van de opmars van de e-commerce, steeds belangrijker geworden. Vroeger was 8 à 10 procent van de oppervlakte in een shoppingcenter ingevuld door cafés en restaurants, vandaag is dat eerder 12 à 15 procent en zelfs meer.

Reservaties

Wereldhave Belgium biedt al zijn horecapartners ook een gratis account aan op het online reservatieplatform Resengo dat maandelijks meer dan 4,9 miljoen gereserveerde couverts en 1,5 miljoen actieve gebruikers telt. ‘We horen van heel wat huurders van cafés en restaurants dat de reservaties voor de komende weken binnenlopen. Vooral de vaste klanten zitten te wachten’, aldus Beeterens.