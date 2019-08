Dure e-commerce halveert winst Schoenen Torfs

De webwinkel van schoenen Torfs is erg populair. Maar de winst van het hele bedrijf halveert door de hoge kosten van de webwinkel. 'En toch moet Torfs online zijn, of klanten lopen over naar Zalando.'

Schoenwinkelketen Torfs wordt al jaren gebruikt als schoolvoorbeeld van hoe een klassieke winkelketen kan veranderen in een bedrijf dat ook op het internet populair is. 17 procent van zijn schoenen verkoopt Torfs intussen via zijn webwinkel.

In de afgelopen vijf jaar is onze ebitdamarge gedaald van 15 naar 8 procent. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Dat heeft het bedrijf bereikt door dezelfde service aan te bieden als bedrijven die de wereld van de schoenenverkoop in het voorbije decennium op zijn kop zetten, zoals het Duitse Zalando. Net als die Duitse internetreus, rekent Torfs zijn klanten geen verzendkosten aan. En ook schoenen gratis terugsturen is mogelijk. 27 procent van de Torfs-pakjes komen terug naar het magazijn in Temse. Mede door het succes van Torfs.be steeg de omzet van het hele bedrijf vorig jaar voor het zoveelste jaar op rij, met twee procent naar 146,7 miljoen euro.

Krimpende marge

Maar de digitale groei heeft een keerzijde. De nettowinst halveerde in een jaar tijd naar 2,3 miljoen euro. 'In de afgelopen vijf jaar is onze ebitdamarge (brutobedrijfswinst in verhouding tot de omzet, red.) gedaald van 15 naar 8 procent', zegt Wouter Torfs, de ondernemer die CEO is van het familiebedrijf.

20% Omzetgroei De webwinkel van Schoenen Torfs groeide vorig jaar 20 procent. Maar dat was niet helemaal goed nieuws.

De winst daalt omdat het voor Torfs duurder is om een paar schoenen online te verkopen dan in een winkel. 'De kosten voor de verzending van pakjes zijn hoog', zegt hij. 'Daarnaast draaien we ook op voor de kosten van schoenen die klanten terugsturen. En we moeten investeren in onlinereclame en technologie. Dat zijn allemaal kosten die we vroeger niet hadden.'

Hoe meer Torfs online verkoopt, hoe meer de kosten stijgen. Dat de Torfs-webshop vorig jaar 20 procent groeide is dus niet helemaal goed nieuws. 'En toch kan Torfs niet anders dan inzetten op onlinegroei', zegt Els Breugelmans, een winkelexpert van de KU Leuven. 'Wie niet actief is met een webwinkel, ziet zijn klanten vertrekken naar Zalando. En dan heb je als ondernemer pas echt een probleem.'

Ademruimte

Zijn flinterdunne marges dan het nieuwe normaal voor schoenwinkelketens? 'Het is moeilijk te zeggen wat het nieuwe evenwicht wordt', zegt Breugelmans. 'De markt is in volle verandering. Bepaalde spelers zullen ermee moeten stoppen, en dat zijn zowel grote als kleine zelfstandigen. Als er minder spelers zijn, is er voor de overblijvers meer ademruimte.' Die tendens is overigens al volop bezig. Enkele jaren geleden ging Schoenenreus failliet en de kleine keten Avance gooide vorig jaar de handdoek in de ring.

Bovendien staat het model van gratis verzendingen onder druk. 'Het verdienmodel van e-commerce botst op zijn limiet', zegt Breugelmans. 'Zelfs Zalando doet een poging om de kosten van verzendingen te verleggen naar de consument.' Sinds enkele maanden moeten de inwoners van Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de vier Scandinavische landen enkele euro's extra betalen als ze voor minder dan 25 euro kleding of cosmetica kopen bij Zalando. In België is de maatregel (nog) niet ingevoerd.

Bol.com

Intussen bekijkt Torfs of het maatregelen moet treffen. Hij gaat kritisch kijken naar Torfs.nl en het aanbod dat hij in België en Nederland verkoopt via de webwinkel Bol.com. 'Daarmee maakten we vorig jaar verlies.'

Met onze Nederlandse webwinkel en de verkoop via Bol.com maken we verlies. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Verzendingskosten aanrekenen aan klanten is geen optie. 'Dat zou een te zwaar concurrentieel nadeel zijn', zegt Torfs.

Ondanks de dalende winst blijft Torfs fors investeren in winkels. Er komen er nog enkele bij in Vlaanderen en binnenkort opent een derde winkel in Wallonië. Maar een grote uitrol in het zuiden van België staat voorlopig niet in de plannen. 'Onze naamsbekendheid is er te klein', zegt Torfs.

Daarnaast is de ondernemer volop bezig zijn 80 winkels te vernieuwen. '22 winkels zijn al onder handen genomen en in de komende twee tot drie jaar volgt de rest. Een winkel van 1.000 vierkante meter renoveren kost 600.000 tot 650.000 euro.'