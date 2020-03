E-commerce boomt door corona

Het is erg druk in de magazijnen van de webshop Coolblue.

Nu steeds meer winkels op eigen initiatief de deuren sluiten lijkt de retailsector volledig aangewezen op e-commerce om te blijven draaien. Ook daar worden de limieten voelbaar.

Sinds de overheid het openbare leven grotendeels heeft stilgelegd in de strijd tegen het coronavirus, leeft de Belg meer dan ooit online. Materiaal om van thuis te werken, speelgoed om de verveling tegen te gaan of boodschappen om aan de hamsterdrukte in de supermarkt te ontsnappen: alles is bestelbaar en wordt tot aan de deur geleverd.

300 procent elektronica De verkoop van materiaal voor thuiswerk, zoals beeldschermen, laptops of webcams, is de afgelopen dagen met ruim 300 procent gestegen bij webwinkel Bol.com.

Dat voelen de grote spelers. Bij de webwinkel Bol.com is de vraag naar items die thuiswerk ondersteunen, zoals beeldschermen en laptops, met 300 procent gestegen tegenover een paar dagen eerder. 'Bij de sportartikelen, zoals halters en matjes, merken we een stijging van meer dan 500 procent', zegt Tamara Vlootman, de woordvoerster van Bol.com.

Dezelfde tendens tekent zich af bij concurrent Coolblue. In een video zei de Nederlandse topman Pieter Zwart zondagavond dat het 'ontzettend druk' is in de magazijnen waar pakjes worden klaargemaakt voor verzending. Om de verhoogde vraag naar elektronische communicatietools als computers, webcams en headsets te kunnen opvangen, heeft het bedrijf beslist 'alle dingen die nu niet belangrijk zijn' tijdelijk niet meer aan te bieden. Reiskoffers, navigatiesystemen of barbecues zijn tot nader order niet te bestellen. Ook de elf fysieke Coolblue-winkels, waarvan drie in België, worden gesloten om volle prioriteit aan het onlineshoppen te geven.

Coolblue-baas Pieter Zwart vertelt hoe de webshop zich aanpast.

Bezorgen

Meer pakjes betekenen meer leveringen, en dat merken de koerierbedrijven. ‘De e-commerce stijgt exponentieel’, zegt Luc De Schrijver, de Belgische topman van de pakjesbezorger GLS. ‘Mensen bestellen meer online en worden ook aangemoedigd om online te kopen.’

Onze volumes liggen deze week 30 procent hoger dan vorig jaar. Frank Jahn Verkoopdirecteur pakjesbezorger DPD

Ook concurrent DPD ziet de e-commerce fors stijgen. ‘Onze volumes liggen deze week 30 procent hoger dan vorig jaar.’ Dierenvoeding is een van de populairste producten. ‘Mensen zijn bang voor hun huisdieren’, zegt verkoopdirecteur Frank Jahn. ‘De dierenvoeding explodeert. Maar ook koffie van Nespresso of Lego-blokjes bezorgen we veel. Nu alle kinderen moeten thuisblijven, wordt heel veel speelgoed online besteld.’

Capaciteit

De grote vraag is of bedrijven het veranderende koopgedrag kunnen bijhouden en alle leveringen kunnen bolwerken. De Amerikaanse reus Amazon maakte bekend 100.000 extra mensen in dienst te nemen om de stijgende vraag aan te kunnen. Ook bij sommige Belgische bedrijven dreigt een personeelstekort. De supermarktketen Delhaize zoekt versterking voor haar onlineboodschappendiensten, maar dat is niet makkelijk, zegt woordvoerder Roel Dekelver. 'Sinds vrijdag is het gebruik van onze onlineboodschappendienst verdubbeld. Daardoor komen we handen tekort, zeker nu er ook zieken vallen bij ons personeel.' Om hoeveel extra personeel het gaat, kan hij niet zeggen.

Het is niet makkelijk extra personeel te vinden. We komen al handen tekort, en er vallen ook mensen uit door ziekte. Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

Bij de pakjesbedrijven dreigt nog geen personeelskrapte. ‘Er zijn wel meer ziektemeldingen dan anders’, klinkt het bij PostNL. ‘Maar ons proces loopt goed. Al kijken we wel hoe we meer tijdelijke medewerkers kunnen inzetten.’

Logistiek

Behalve een gebrek aan mankracht stellen zich ook logistieke problemen. Delhaize kampt met een tekort aan bestelwagens die de boodschappen aan huis kunnen leveren. 'We spreiden de leveringen nu meer: we beginnen vroeger en stoppen later, en mensen kunnen geen voorkeur van levertijd meer aanduiden', zegt Dekelver. 'We blijven bestellingen aannemen, maar de wachttijd kan oplopen tot een week.'

Schermvullende weergave De voorbije dagen werden supermarkten overspoeld door hamsteraars. ©BELGA

Dat is niet meer het geval bij Collect&Go, de onlinedienst van de supermarktketen Colruyt. Daar steekt nog een ander probleem stokken in de wielen. Het is er zo druk in de gewone winkels dat het samenstellen van de online bestelde pakketten onmogelijk wordt. 'Er zijn 70 procent meer bestellingen via Collect&Go dan normaal, maar door het grote aantal klanten in onze winkels is het fysiek niet haalbaar om alle boodschappen vlot op te halen', zegt woordvoerder Silja Decock. Twee rondhaalcentra van Colruyt blijven operationeel, waardoor ongeveer de helft van de Collect&Go-afhaalpunten bediend kan worden.