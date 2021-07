E-commerce boomt ook na lockdowns

Deliveroo blijft in 2021 fors groeien, maar het bedrijf is nog altijd verlieslatend.

De kwartaalcijfers van de maaltijdkoerier Deliveroo tonen aan dat mensen ook na de coronalockdowns steeds vaker online kopen. Eerder verhoogden ook HelloFresh en Bol.com hun omzetverwachtingen voor dit jaar.

In de meeste landen is de horeca na maanden van verplichte sluiting weer open, maar dat betekent niet dat mensen minder afhaalmaaltijden aan huis laten komen. Bedrijven als Deliveroo , Uber Eats en Just Eat Takeaway.com groeiden vorig jaar met tientallen procenten. Ze doen dat ook in 2021.

Via het platform van Deliveroo spendeerden klanten in het tweede kwartaal 76 procent meer dan een jaar eerder. In totaal werd voor 1,7 miljard pond aan maaltijden verkocht.

De cijfers verbazen het bedrijf zelf, want het verhoogt zijn jaardoelstellingen voor dit jaar. De bruto-omzet van Deliveroo - waarvan het gros naar de restaurantuitbaters gaat - zal volgens de bedrijfsprognose met 50 tot 60 procent stijgen. Eerder rekende het op 30 tot 40 procent groei.

Concurrent Just Eat Takeaway.com maakte nog geen tweedekwartaalcijfers bekend. Van Uber Eats zijn er geen cijfers. Het staat niet op de beurs.

Bol.com en HelloFresh

Deliveroo is niet het enige e-commercebedrijf dat een boost kreeg tijdens de coronalockdowns en ook daarna blijft groeien. Begin mei trok ook Bol.com zijn omzetprognose voor 2021 op. De webwinkel van de winkelgroep Ahold Delhaize rekent op 40 procent groei, tegenover een eerdere raming van 30 procent.

+60% Omzetprognose De bruto-omzet van Deliveroo zal volgens de bedrijfsprognose met 50 tot 60 procent stijgen. Eerder rekende Deliveroo nog op 30 tot 40 procent groei.

De maaltijdboxenleverancier HelloFresh verhoogde begin mei eveneens zijn verwachtingen. Hij trok zijn omzetgroeiprognose op van 20 tot 25 procent groei naar 35 tot 45 procent. De omzet verdubbelde vorig jaar en in het eerste kwartaal van dit jaar ging de omzet 114 procent hoger. Dankzij de omzetboost van corona maakte het jarenlang verlieslatende HelloFresh vorig jaar prompt winst.

Deliveroo kan de extra omzet die corona opleverde veel minder omzetten in extra winst. Het bedrijf meldde donderdag dat de winst dit relatief traag zal groeien. Al maanden rekent het bedrijf op een brutomarge van 7,5 tot 8 procent, maar het zal eerder 7,5 dan 8 procent worden. In 2020 bedroeg de brutomarge 8,8 procent. Na aftrek van alle kosten is het bedrijf verlieslatend. Vorig jaar bedroeg het nettoverlies 224 miljoen pond. Het bedrijf zegt dat het veel moet investeren.

