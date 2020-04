E5 Mode krijgt bescherming tegen zijn schuldeisers

E5 Mode zit in bijzonder zwaar weer. De kledingketen wordt hard getroffen door het coronavirus, terwijl ze al enkele jaren verlies maakte. Als er geen nieuwe investeerders gevonden worden, verliezen 500 mensen hun job.

De coronacrisis duwt E5 Mode naar de afgrond. De Belgische kledingketen kreeg woensdagvoormiddag van de rechter voor drie maanden bescherming tegen haar schuldeisers. Eigenaar Frédéric Helderweirt wil nieuwe investeerders vinden om de keten alsnog te redden.

12 miljoen Verkoop E5 Mode verliest over de volledige periode van lockdown (vijf weken) 12 miljoen euro omzet. De kledingketen boekte vorig jaar 79 miljoen euro omzet en maakte verlies.

De inkomsten van E5 Mode kelderen sinds de overheid twee weken geleden besliste dat alle winkels dicht moesten om het coronavirus te bestrijden. De 56 Vlaamse en de 12 Waalse E5 Mode-winkels zijn sinds 16 maart gesloten. Ze zouden nog tot minstens 19 april toe blijven, mogelijk zelfs tot 3 mei. Dat is onhoudbaar, volgens het bedrijf mislopen ze daardoor 12 miljoen euro omzet.

Dat is nefast voor de keten, die in het gebroken boekjaar 2018-2019 7 miljoen euro verlies boekte op een dalende omzet van 79 miljoen euro. Volgens Helderweirt groeide de omzet wel met 4 procent in het boekjaar dat in februari afliep. De keten bleef wel verlieslatend.

Ambitieus

De vraag rijst of E5 Mode een overnemer kan vinden nu de economie door Covid-19 in zwaar weer zit. Helderweirt gelooft erin. 'Het plan om de keten weer financieel gezond te maken was ambitieus, maar realistisch', zegt hij in een persbericht. 'Helaas vraagt een reorganisatie veel tijd en zijn veel inspanningen pas merkbaar na een langere periode.'

Terwijl de zoektocht naar investeerders doorgaat, blijft de webwinkel open. De stenen winkels gaan weer open zodra dat mag.

Ik heb E5 Mode eind 2019 overgenomen. Ik had nooit gedacht binnen de kortste keren in de ingrijpendste gezondheidscrisis sinds mensenheugenis te belanden. Frédéric Helderweirt Eigenaar E5 Mode

Het nieuws komt er drie maanden nadat de oprichter van E5 Mode, Etienne Kaesteker, en zijn neef Alexander Talpe de familieketen na 40 jaar verkochten aan de ondernemer Frédéric Helderweirt. De Belgische modeketen draaide al jaren met verlies en de oprichtersfamilie kon het tij niet keren. Over de verkoopprijs is niets bekend.

Waalse winkels

Meteen na de overname begon Helderweirt aan een herstructurering. De winkels in Wallonië gaan in de komende twee jaar dicht. In de voorbije maanden bekeek hij besparingsplannen voor de Vlaamse winkels.