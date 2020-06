E5 Mode krijgt groen licht voor doorstart

Door de lockdown in maart en april kwam E5 Mode financieel in de gevarenzone. De keten verloor in die periode ongeveer 20 miljoen euro omzet, een kwart van haar voorziene jaarlijkse verkoopcijfer.

De doorstart van E5 Mode is volgens CEO Frédéric Helderweirt positief voor de Belgische retailsector die het hard te verduren heeft. 'De beslissing van de rechter is goed nieuws. Ik ben enorm opgelucht dat het bedrijf een tweede kans krijgt. Mijn doel blijft E5 Mode een nieuw elan te geven. Alleen moest ik onverwachts het plan grondig bijwerken. Dat is beter en sterker. Mijn medewerkers en ik hebben er alles aan gedaan om het voortbestaan van deze iconische winkelketen - die lokaal verankerd is - te garanderen', zegt Helderweirt.