E5 Mode op de rand van faillissement

De coronacrisis eist een eerste slachtoffer in de modesector. E5 Mode balanceert op de rand van de afgrond, waardoor de Belgische kledingketen woensdag van de rechter voor drie maanden bescherming tegen haar schuldeisers kreeg. Eigenaar Frédéric Helderweirt wil nieuwe investeerders vinden om de keten te redden.

E5 Mode zit in de problemen omdat het in maart en april 12 miljoen euro omzet dreigt te verliezen. De inkomsten kelderen sinds de overheid twee weken geleden besliste dat alle winkels moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en dus ook de 56 Vlaamse en de 12 Waalse E5 Mode-winkels.

De kans bestaat dat de overheid beslist ze dicht te houden tot 3 mei. Als dat gebeurt, loopt het inkomstenverlies op. De maatregelen zijn nefast voor de keten, die in het gebroken boekjaar 2018-2019 7 miljoen euro verlies boekte op een dalende omzet van 76 miljoen euro.

Helderweirt gaat de komende maanden op zoek naar een nieuwe investeerder. Of hij iemand zoekt die het bedrijf volledig overneemt of iemand die maar een deel van het bedrijf koopt, is niet duidelijk. 'Mijn eigen rol in de toekomst van het bedrijf is momenteel bijzaak', zegt hij. De webwinkel blijft open tijdens de zoektocht naar investeerders. De stenen winkels openen weer zodra dat mag.

Ambitieus

De vraag rijst of E5 Mode een overnemer kan vinden nu de economie door Covid-19 in zwaar weer zit. Helderweirt gelooft erin. 'Veel zal afhangen van de overheid en wanneer ze het opnieuw toestaat dat onze winkels open zijn.'

Hij hoopt kandidaat-investeerders te overtuigen met de meest recente financiële resultaten, die volgens de ondernemer in de goede richting evolueerden. 'De eerste resultaten van het herstelplan dat ik in januari lanceerde zijn er', zegt hij. 'Vorig boekjaar steeg de omzet 4 procent.' Op de vraag of ook de winst steeg, antwoordt hij ontwijkend. 'Ook in 2019 maakte E5 Mode verlies, maar de vruchten van het herstelplan zijn pas voor dit jaar.'

Helderweirt is sinds drie maanden de eigenaar van E5 Mode. Eind december kocht hij de keten die in totaal 40 jaar in handen was van eerst oprichter Etienne Kaesteker en de voorbije twee jaar van diens neef Alexander Talpe. Ze slaagden er niet in het tij te keren.

Het is niet duidelijk hoeveel Helderweirt hen betaalde. Er was zelfs speculatie dat hij niets moest betalen en er geld bovenop kreeg, om de keten te redden. 'Ik ga niet in op die geruchten en ik wil ook niet kwijt hoeveel ik geïnvesteerd heb', zegt Helderweirt. 'Het was een berekend risico en ik kocht de keten met een onderbouwd plan, maar de coronacrisis stond niet in mijn businessplan. Ik had niet gedacht om binnen de kortste keren in de meest ingrijpende gezondheidscrisis sinds mensenheugenis te belanden. Als ik dit vooraf had geweten, was ik er wellicht niet aan begonnen.'

Waalse winkels

Meteen na de overname begon Helderweirt aan een herstructurering. De winkels in Wallonië gaan binnen twee jaar dicht. In de voorbije maanden bekeek hij besparingsplannen voor de Vlaamse winkels. 'Ons herstelplan loopt de komende drie maanden voort', zegt de ondernemer. Dat extra jobs verdwijnen, sluit hij niet uit.

Ook de geplande samenwerking met concurrent FNG gaat door. E5 Mode nam zich voor zijn kleding te kopen bij FNG om schaalvoordelen te boeken en minder verlieslatend te worden. 'Dat doen we nu al, maar komt pas op kruissnelheid in het najaar en in 2021.'

Helderweirt kent FNG goed. Hij was er manager tot vlak voor hij E5 Mode overnam. FNG is een voor de hand liggende overnamekandidaat. 'Ik ga meerdere mogelijk investeerders contacteren en sluit FNG niet uit', zegt Helderweirt.

Ook FNG kampt met de coronacrisis. Het bedrijf heeft veel schulden en omdat zijn winst allicht daalt, stijgt de schuldgraad. Andere kledingketens als JBC, Bel&Bo en Bristol verkeren al enkele jaren in moeilijkheden en maken verlies.