E5 Mode opnieuw in de penarie

De kledingwinkelketen E5 Mode houdt vrijdag een bijzondere ondernemingsraad. De vakbonden verwachten dat het bedrijf opnieuw bescherming vraagt tegen zijn schuldeisers. De reddingsoperatie van de voorbije zomer bracht geen soelaas.

Om 14.30 uur roept E5 Mode de vakbonden bijeen. Wat het bedrijf zal aankondigen, is onduidelijk. CEO Frédéric Helderweirt is niet bereikbaar. De vakbonden denken dat de kledingketen bescherming zal vragen tegen haar schuldeisers.

Zo'n WCO-procedure vroeg E5 Mode in april dit jaar ook al aan. De keten maakte al vier jaar verlies toen het coronavirus begin dit jaar 12 miljoen euro omzet wegvrat. Daardoor kwam het bedrijf in nog ernstigere problemen.

Duit

Afgelopen zomer kwam er een schuldherschikking. Schuldeisers lieten een deel van hun vorderingen vallen en gaven het bedrijf ook meer tijd om schulden terug te betalen.

Het personeel deed ook een duit in het zakje. Bonussen werden geannuleerd of uitgesteld, net als de uitbetaling van het uitstel.

De Waalse werknemers die werden ontslagen, kregen hun ontslagvergoeding later. Voor corona uitbrak, had E5 Mode al beslist zijn twaalf Waalse winkels te sluiten.

Nieuwe investeerder

Maar eigenaar Helderweirt gaf na de crisis in de zomer al aan dat het bedrijf nog niet definitief gered was. Hij was er niet in geslaagd een nieuwe financier te vinden, die extra geld in het bedrijf zou pompen. Die was volgens de ondernemer zo hard nodig dat hij niet uitsloot dat hij het bedrijf volledig zou verkopen aan een nieuwe investeerder. Hij zou dan ook blijven zoeken naar een nieuwe financier.

'Die is er nog steeds niet', zegt Bart Leybaert van de vakbond BBTK. 'En corona slaat opnieuw hard toe.' Sinds enkele weken zijn alle Belgische winkels opnieuw gesloten, op bevel van de overheid. Die wil met de maatregel het aantal coronabesmettingen naar beneden halen. 'In dat kader vraagt E5 Mode straks wellicht bescherming tegen zijn schuleisers.'

FNG

Helderweirt heeft nog niet veel plezier beleefd aan de overname van E5 Mode. In december vorig jaar kocht hij het bedrijf van de oprichtersfamilie Kaesteker, die de keten veertig jaar in handen had.