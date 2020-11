E5 Mode sluit ontslagen niet uit

De Belgische kledingwinkelketen E5 Mode organiseerde vrijdag een bijzondere ondernemingsraad. CEO en eigenaar Frederic Helderweirt vertelde er de vakbonden hoe hij het bedrijf wil redden, maar vroeg ze geen info te geven aan de buitenwereld of het personeel. De vakbonden leven het spreekverbod na. 'Ook ik geef geen toelichting aan de buitenwereld', zegt Helderweirt. 'Dat is de normale gang van zaken na een ondernemingsraad.'

Hangt een ontslagronde in de lucht? Op de herhaalde vraag of hij jobverlies kan uitsluiten, antwoordt Helderweirt drie keer dat 'hij alles zal doen om het bedrijf duurzaam gezond te houden en zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden'.

Wanneer hij zijn personeel zal inlichten over zijn plannen, weet de ondernemer nog niet. 'Als er duidelijkheid is, zal ik communiceren.'

Waalse winkels

Helderweirt is nog geen jaar de eigenaar van E5 Mode. Hij nam het bedrijf in december over van de oprichtersfamilie Kaesteker, die de keten 40 jaar in handen had.