E5 Mode tot eind januari beschermd tegen schuldeisers

De modewinkelketen E5 Mode krijgt tot eind januari bescherming tegen haar schuldeisers. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Dendermonde dinsdag beslist.

E5 mode, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, kwam tijdens de eerste lockdown al eens in de financiƫle gevarenzone. Alle 55 winkels gingen op 14 maart dicht en openden pas midden mei opnieuw de deuren. De keten verloor ongeveer 20 miljoen euro omzet, een kwart van haar geplande jaarlijkse verkoopcijfer. Er werd gekozen voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) bij de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.