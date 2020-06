E5 Mode voorlopig gered door schuldherschikking

E5 Mode is minstens tijdelijk gered. Eigenaar Frederic Helderweirt heeft een reddingsplan voor de verlieslatende kledingketen, die beschermd is tegen haar schuldeisers. 'Maar de crisis is niet voorbij, want corona maakt het ons nog altijd moeilijk.'

Maandag is D-day voor E5 Mode. Dan stemmen de schuldeisers over het reddingsplan van de keten. Gaat minstens de helft van hen akkoord, dan is de kans groot dat de rechter de WCO-procedure stopzet en het bedrijf weer voort kan. E5 Mode vroeg in april bescherming aan tegen zijn schuldeisers, omdat de keten in grote moeilijkheden verkeerde.

E5 Mode maakte al vier jaar verlies toen de coronacrisis het bedrijf begin dit jaar nog meer onder druk zette. De keten dreigde 12 miljoen euro omzet te verliezen en daarom zag ondernemer Frederic Helderweirt, die E5 Mode pas in december overnam, zich genoodzaakt naar de rechter te trekken.

Onze schuldeisers willen meewerken, omdat het ook in hun belang is dat het bedrijf overleeft. Frederic Helderweirt Eigenaar en CEO E5 Mode

Door corona heeft het bedrijf het moeilijk zijn schulden af te betalen. Er waren 22 miljoen euro schulden in het boekjaar 2018-2019, het meest recente waarvan cijfers beschikbaar zijn.

Het plan van Helderweirt is dan ook gebaseerd op een schuldherschikking. Hij vroeg de schuldeisers om schulden kwijt te schelden of om de terugbetaling verder te spreiden in de tijd. 'Ze willen meewerken, omdat het ook in hun belang is dat het bedrijf overleeft', zegt Helderweirt.

Leveranciers

Onder de schuldeisers bevinden zich leveranciers, maar ook ECG. Dat is een zusterbedrijf van E5 Mode. Het ontwerpt kleding en koopt ze aan. 'Een groot deel van zijn schulden maakte E5 Mode bij ECG, terwijl ECG op zijn beurt schulden heeft bij E5 Mode. Beide bedrijven konden vrij makkelijk hun schulden onderling herschikken', zegt Wouter Parmentier van de vakbond ACV Puls.

Helderweirt wil geen details geven over de schuldherschikking. 'Maar door ons plan is het onmiddellijke voortbestaan van E5 Mode en ECG niet langer in het gedrang.'

Samenwerking met FNG (Brantano) op lange baan Toen Frederic Helderweirt E5 Mode eind december overnam van de oprichtersfamilie Kaesteker verbaasde hij vriend en vijand met het nieuws dat E5 Mode zou samenwerken met het aankoopplatform van FNG, zijn voormalige werkgever en het moederbedrijf van de winkelketen Brantano. Met die samenwerking wilde hij E5 Mode weer naar winst duwen. Door samen kleding aan te kopen hoopten FNG en E5 Mode leveranciers te dwingen hun prijzen te verlagen. Maar de vraag rijst of die samenwerking er echt komt, nu FNG door corona in een schuldencrisis zit. 'Voorlopig gaan we niet met FNG samenwerken', zegt Helderweirt. 'Beide partijen beschouwen elkaar momenteel als een onzekere factor.' Helderweirt maakt zich sterk dat hij zijn bedrijf ook zonder FNG weer winstgevend kan maken. 'FNG is niet de enige speler waarmee we de inkoopkrachten kunnen bundelen', zegt hij. 'We onderzoeken volop andere mogelijkheden.'

Ook het personeel deed een duit in het zakje. 'Het vakantiegeld wordt later uitbetaald', zegt Bart Leybaert van de vakbond BBTK. 'Ook enkele bonussen zijn geannuleerd of uitgesteld.'

De mensen die hun job verliezen in Walloniƫ krijgen hun ontslagpremie met vertraging. Vlak voor de crisis besloot E5 Mode zijn twaalf Waalse winkels te sluiten. 41 werknemers verliezen hun baan.

Extra sluitingen zijn niet gepland. 'De meeste Vlaamse winkels doen het al bij al goed', zegt Parmentier. 'Al zijn er wel enkele die extra in het oog worden gehouden.' Op het hoofdkantoor verdwijnen zes jobs bij E5 Mode en ECG.

Overname

Opvallend is dat er geen nieuwe financier in het kapitaal van het bedrijf stapt. Toen Helderweirt naar de rechter stapte, was het nochtans de bedoeling vers geld aan te trekken. Zelfs een volledige overname was voor hem geen taboe.

'We hebben nog geen nieuwe financier', zegt de ondernemer. 'Corona heeft de zoektocht bemoeilijkt. We konden kandidaten tot voor kort niet eens zeggen wanneer de winkels weer zouden openen, door de verplichte sluiting. Pas sinds kort zijn we volop bezig met de zoektocht naar een financier.'

E5 Mode Omzet (2018-2019): 76,6 miljoen euro

Bedrijfsverlies: 6,7 miljoen euro

Nettoverlies: 7,1 miljoen euro

De redding van E5 Mode is een van de weinige positieve berichten in de winkelsector in het coronatijdperk. Ook FNG, het moederbedrijf van de modeketen Brantano, zit in een zware storm. Zelfs Schoenen Torfs, een bedrijf dat het de voorbije jaren goed deed, ontsloeg mensen.

Toch rijst de vraag of E5 Mode echt gered is, of alleen tijd koopt met zijn schuldherschikking. De tendensen van de voorbije jaren zetten door. E-commerce maakt opgang, net als verkopers van goedkope kleding. Daarop kon E5 Mode maar moeilijk een antwoord bieden, waardoor het bedrijf verlies begon te maken.

Bovendien gaat een van de plannen van Helderweirt om de keten er duurzaam bovenop te helpen niet door. De geplande samenwerking met FNG is op de lange baan geschoven (lees inzet).