E5 Mode wordt verkocht

De kledingketen E5 Mode verdwijnt na veertig jaar uit familiale handen en wordt overgenomen door Feniks Holding van ondernemer Frédéric Helderweirt.

De verkoop van E5 Mode, die dinsdagavond werd bekendgemaakt, volgt twee jaar nadat Alexander Talpe - de neef van acteur Louis ‘Mega Toby’ Talpe – het bedrijf had overgenomen van zijn oom, oprichter Etienne Kaesteker. Een overnamebedrag wordt niet genoemd. E5 Mode was nog voor 49 procent in handen van Shopinvest, de holding van de oprichtersfamilie Kaesteker. De meerderheid van 51 procent was in handen van Alexander Talpe.

E5 mode E5 Mode is een kledingketen die in 1979 werd opgericht door Etienne Kaesteker en zijn intussen overleden echtgenote Griet Talpe. Vandaag telt de keten zowat 70 winkels. Kerncijfers (2017-2018): Omzet: 83,7 miljoen euro. Bedrijfsverlies: 4,1 miljoen euro. Nettowinst: 920.000 euro. Aantal werknemers (VTE): 383.

Talpe zegt in een persbericht dat zijn familie tevreden is met de overname door Feniks Holding. ‘In de huidige retailmarkt is het nodig om onze boetieks en collectie continu naar een hoger niveau te tillen. We geloven dat Feniks Holding de expertise en het netwerk heeft om dat te doen’, klinkt het. ‘Op veertig jaar tijd is de retailbusiness sterk geëvolueerd. E5 Mode is niet meer de kledingoutlet die mijn oom en tante oprichtten. Het doet ons plezier dat de holding mogelijkheden ziet om verder te bouwen op de historiek van dit bedrijf’, aldus Talpe.

FNG Groep

Feniks Holding is een commerciële deal aangegaan met het aankoopplatform dat ook de FNG groep (Brantano, CKS, Miss Etam,…) bedient. ‘Hierdoor kunnen we rekenen op competitieve aankoopvoorwaarden, en kan E5 Mode op een hoger niveau meedraaien’, zegt Helderweirt, die zelf tot voor kort werkzaam was bij FNG.

Helderweirt zegt te willen investeren in de winkels om niet achter te blijven op buitenlandse ketens die ‘zeer offensief aanwezig’ zijn in België. ‘Dat doen we door de beleving en service die klanten nu al ervaren in de winkels ook door te trekken naar onze webshop. Met persoonlijk advies kunnen we ook daar het verschil maken. Zo hoeven klanten hun winkelervaring niet in buitenlandse webshops te gaan zoeken, maar kunnen ze zowel fysiek als online uit een ruim aanbod kiezen en ‘winkelhieren’.’

Lening

Talpe zei ruim een jaar geleden aan De Tijd dat hij 5 miljoen euro zou investeren in de renovatie van 20 winkels, met op termijn de mogelijkheid om alle winkels te renoveren. De kledingketen dook in het boekjaar 2016-2017 stevig in het rood met een bedrijfsverlies van meer dan 6 miljoen euro. Ook In 2017-2018 was er nog een bedrijfsverlies van meer dan 4 miljoen euro.

Dat er netto winst werd geboekt, was te danken aan een niet-recurrente financiële opbrengst van 5 miljoen euro. Volgens de toelichting bij het jaarverslag had dat te maken met de voorwaardelijk kwijtschelding van een lening. E5 Mode voldeed al een tijdje niet meer aan een afspraak met zijn bankiers om een solvabiliteitsgraad van 40 procent te halen.