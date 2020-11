Edgard & Cooper breidt hondenbrokkenrijk uit

De Kortrijkse producent van honden- en kattenvoer Edgard & Cooper haalt 22 miljoen dollar op bij twee investeringsfondsen, waarvan een gelinkt aan de AB InBev-familie de Mévius. Het doel: verder internationaliseren.

Edgard & Cooper ontsproot uit het brein van twee West-Vlaamse jeugdvrienden: Koen Bostoen en Louis Chalabi. In 2014 hadden ze het aan de toog over hun honden. Edgard had ontlastingsproblemen, Cooper was een moeilijke eter. Volgens hun baasjes had dat te maken met hun voedsel waar - zo vonden ze - te veel gedroogd vleesmeel en gemalen botten pezen in zaten en te weinig voedzame ingrediënten.

De twee 'beten' zich vast in de materie en ontwikkelden recepten voor hondenbrokken met vers vlees - afkomstig van slachtafval en organen - groenten, fruit en kruiden. 'Beter verteerbaar en smakelijker.' Ze stopten alles in 100 procent biologisch afbreekbare zakken en recycleerbare blikken.

In 2016 richtten ze samen met een andere jeugdvriend, Jürgen Degrande, het dierenvoedingsmerk Edgard & Cooper op. Sindsdien verkochten ze 6 miljoen verpakkingen dierenvoeding, hebben ze 100 werknemers en zijn ze aanwezig in 13 Europese landen. Dit jaar mikken ze op 25 miljoen euro omzet - 10 miljoen meer dan vorig jaar - volgend jaar op 50 miljoen euro.

AB IBev

Om dat doel te halen gingen ze op zoek naar extra middelen. Die vonden ze bij DLF Venture, een investeringsfonds van AB InBev-telg François-Xavier de Mévius, dat in 2017 al instapte, en bij The Craftory, een Brits fonds van ex-Iglo-CEO en AB InBev- en Barry Callebaut-bestuurder Elio Leoni Sceti. Beide fondsen investeren 22 miljoen dollar, een slordige 18,5 miljoen euro. De drie oprichters behouden de controle.

'Met dat geld gaan we accelereren', zegt Bostoen. 'Investeren in innovatie, nieuwe producten, de verdere marketing van ons merk en de uitbouw in de landen waar we nu aanwezig zijn.' Het bedrijf zette onlangs ook een stap buiten voeding. Het bracht een doggy dental stick uit die de mondhygiëne van honden moet verbeteren. 'Voeding blijft wel onze focus', zegt Degrande. 'Met het geld gaan we onze naambekendheid opkrikken. Volgend jaar willen we ook 50 extra mensen aanwerven om onze 8.000 Europese verkooppunten beter te bedienen.'

Edgard & Cooper ontwikkelt zijn recepten in huis, in Kortrijk, en helpt bij het productieproces. De productie van het voer gebeurt in nauw overleg bij externe producenten in verschillende landen. In ons land zijn onder meer Aveve, Tom&Co, Carrefour en Bio-Planet klant. Degrande: 'In België hebben we circa 10 procent van de premiummarkt in handen. Die vertegenwoordigt 50 procent van de totale markt. In Europa is dat segment van honden- en kattenvoer 13 miljard euro waard. Er zijn dus nog veel groeimogelijkheden.'

We kregen mails van klanten dat hun katten met het hondenvoer gingen lopen. Koen Bostoen Medeoprichter Edgard & Cooper

Sinds begin 2019 heeft Edgard & Cooper ook brokken en natvoer voor katten. 'We kregen mails van klanten dat hun katten met het hondenvoer gingen lopen', zegt Bostoen. Winst maken zit er voorlopig nog niet in. 'We kozen van bij het begin voor internationalisering en herinvesteerden alles meteen. Alles hangt af van hoe snel we groeien.'

De drie oprichters hechten naar eigen zeggen veel belang aan duurzaamheid en dierenwelzijn. Tegen 2025 willen ze volledig CO2-neutraal zijn via hun zero pawprint plan. In Sri Lanka steunen ze een organisatie die zich ontfermt over straathonden. Er werd een foundation opgericht die, nu het bedrijf de fase van start-up is ontgroeid, jaarlijks 1 procent van de omzet aan dierenwelzijn doneert.