'Een dag thuiswerk kost onze automaten 20 procent omzet'

Door corona zag Selecta, de Belgische marktleider in snoep- en drankenautomaten, de omzet de voorbije maanden kelderen. Hoewel de aanbeveling om te telewerken op 1 september vervalt in Vlaanderen en Wallonië, vreest de groep dat de precoronatijden niet terugkeren.

Het is wellicht de laatste van uw zorgen als u zich straks, na maanden gedwongen afwezigheid van de werkvloer, probeert te herinneren waar de snoep- en drankautomaten op kantoor te vinden zijn. Maar achter de vraag of u straks een KitKat dan wel een Bounty-reep uit de machine haalt, gaat een miljardenbusiness schuil.

Het gros van de apparaten waar u die kleine honger kan stillen, is in handen van het Zwitserse Selecta. De Europese marktleider in drank-, snoep- en koffieautomaten bedient dagelijks zo'n 10 miljoen klanten in 16 landen. Selecta draaide vorig jaar meer dan 1 miljard euro omzet.

Ook in België is het bedrijf, dat gecontroleerd wordt door de private-equityreus KKR, marktleider. De groep, met een vestiging in Boom, baat in ons land meer dan 25.000 automaten uit bij bijna 9.000 klanten en telde eind vorig jaar 390 werknemers.

Door kosten gelinkt aan de overname van de koffiegroep Pelican Rouge in 2017 en waardeverminderingen op de verkoop van bepaalde activa kende Selecta Belgium enkele verliesjaren op rij. De groep ging ervan uit dat ze in 2020 uit de rode cijfers zou klauteren, maar corona sloeg die hoop aan diggelen.

Selecta baat niet alleen toestellen uit op kantoor, maar ook in tankstations, ziekenhuizen en andere openbare ruimtes en is met de koffieautomaten van Pelican Rouge ook actief in de horeca. Die branche is intussen goed voor 14 à 15 procent van Selecta's activiteiten.

Door de pandemie werden al die automaten een pak minder gebruikt. Thuiswerk werd de norm, cafés en restaurants bleven maanden dicht. Na de eerste lockdown was de omzet met ruim de helft gekelderd, leert het verslag van Selecta Belgium over zijn verlengde boekjaar van oktober 2019 tot eind 2020. Het bedrijf dook over die periode voor ruim 5 miljoen euro in het rood en ontsloeg ook een aantal werknemers, al werd een grote herstructurering vermeden.

'Onze cijfers kenden een heel zware terugval', bevestigt Dick Deroo, hoofd marketing en communicatie bij Selecta België. 'Eigenlijk is het een eenvoudige rekenoefening. Elke dag thuiswerk kan neerkomen op een omzetverlies van 20 procent voor onze automaten. Daar kwam nog bij dat onze activiteiten in de horeca onder druk kwamen te staan. Al begint die markt zich te herstellen.'

Kort na de lockdown bouwde Selecta in een recordtijd automaten om tot machines om mondmaskers en ontsmettingsmiddel te verdelen. 'Die markt ontplofte in maart en april vorig jaar, omdat er toen een groot tekort was aan die producten,' zegt Deroo. 'Maar dat tekort is allang weggewerkt, waardoor die nieuwe markt gestabiliseerd is.'

Selecta ging ervan uit dat het in 2020 uit de rode cijfers ging kunnen klauteren, maar corona sloeg die hoop aan diggelen.

Vorige week besloot het Overlegcomité dat de aanbeveling om te telewerken wordt geschrapt, althans in Vlaanderen en Wallonië. Kan dat de cijfers van Selecta een boost geven? Deroo blijft voorzichtig. 'De meeste grootbanken en verzekeringsmaatschappijen in België zijn klanten van Selecta en hebben al aangegeven om ook na corona doorgedreven vormen van telewerk en flexibel werk in te voeren. Omdat ook veel andere bedrijven een aangepaste verdeling van thuiswerk en kantoorwerk gaan invoeren, zal onze markt nooit meer op het oude niveau terugkomen.'

Een lichtpunt is dat de denkoefening die ondernemingen nu doen over de organisatie van hun werkvloer ook nieuwe activiteiten kan opleveren. Samen met bedrijven als Starbucks of Albert Heijn ontwikkelde Selecta oplossingen waar mensen op hun werkplek voeding en drank of zelfs warme maaltijden kunnen halen. 'De interesse in die nieuwe onbemande concepten is heel groot', zegt Deroo.

Schermvullende weergave Via een samenwerking met Albert Heijn ontwikkelt ook Selecta mini-supermarktjes voor op kantoor. ©ANP

Door corona zijn mensen veel meer elektronisch beginnen te betalen, een trend die ook Selecta vaststelt. De Zwitserse moedergroep kondigde maandag aan dat ze met de Amerikaanse betaalverwerker Fiserv samenwerkt om betalen met de kaart of de smartphoneapp te vergemakkelijken. 'We zetten al meerdere jaren in op elektronisch betalen en merken dat onze klanten dat steeds sneller accepteren', zegt Deroo.