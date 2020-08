Eén kandidaat, maar nog altijd geen overnemer voor Brantano

Maandag willen de curatoren van de failliete Brantano-modewinkels een overnemer voorstellen. Ze krijgen steeds hardere kritiek omdat een oplossing uitblijft. 'Onterecht, wij werken 15 uur per dag. Ook in het weekend.'

Het was een drukke week voor de failliete modegroep FNG, zijn curatoren en zijn minstens tijdelijk werkloze werknemers. Maar één ding bleef hetzelfde: de 1.068 Belgische personeelsleden weten nog altijd niet of ze binnenkort nog een job hebben.

'We hebben nog geen akkoord met Deichmann, de kandidaat-overnemer van Brantano', zegt curator Geert Van Deyck. 'Het hele weekend zullen we voort onderhandelen en we hopen maandag een oplossing te hebben.'

Er moet volgens de curatoren nog over 'enkele details' onderhandeld worden met de Duitse schoenwinkelgroep, die jaarlijks 5,8 miljard euro omzet boekt en 4.200 winkels heeft in meer dan 30 landen in en buiten Europa. In België is de groep actief met de Van Haren- en Snipes-schoenwinkels.

De curatoren zijn niet de juiste mensen op de juiste plaats. Betrokkene

Deichmann pakt uit met goedkope schoenen en is bijvoorbeeld een concurrent voor het Belgische Bristol. Volgens De Standaard is de groep van plan om tientallen Brantano-winkels te sluiten en de overblijvende winkels te bevoorraden vanuit Nederland, waardoor ook het Brantano-magazijn bedreigd is. 'Daar kan ik niet op reageren', zegt Van Deyck. 'Denkt u dat Ziengs wel alle winkels open zou houden?'

Ziengs is de Nederlandse schoenwinkelgroep die tot begin deze week de tweede kandidaat-overnemer was van Brantano. Maar de groep - bekend van de keten Scapino - trok zich terug. De Nederlanders misten 'snelheid' en hekelden dat 'er geen ruimte was om een levensvatbaar plan uit te werken voor de herstart van Brantano'. Als toemaatje wensten ze de curatoren veel wijsheid toe. Een woordvoerder van Ziengs weerlegde dat er een haar in de boter zat.

Curator Van Deyck wil niet reageren op wat er misliep met Ziengs. 'Hun voorwaarden konden niet op onze goedkeuring rekenen', zegt hij.

Juiste kaliber?

De curatoren krijgen veel kritiek, omdat een oplossing uitblijft. 'Hebben ze het juiste kaliber?' vraagt een betrokkene zich af. 'Het zijn niet de juiste mensen op de juiste plaats. Ze kunnen de complexiteit van het dossier niet aan.'

De curatoren moeten toch inzien dat ze de banden moeten aanhalen met het personeel? Maar er is geen sociale dialoog. Sven De Scheemaeker Vakbond ACV Puls

Er bloeide de voorbije weken ook niet bepaald vriendschap tussen de voorlopige bewindvoerders Nick Peeters, Marc Joris, Annelies Hellemans, Geert Van Deyck en de vakbonden. 'Er is amper sprake van een sociale dialoog', zegt Sven De Scheemaeker van vakbond ACV Puls. 'Ze geven erg weinig informatie aan het personeel, dat erg ongeduldig is. Er is al maanden een vertrouwensbreuk tussen FNG en zijn personeel. Ze zijn advocaat. Ze moeten toch inzien dat ze de banden met het personeel moeten aanhalen?'

De curatoren zijn het niet eens met de kritiek. 'Wij werken 15 tot 16 uur per dag, ook in het weekend. We zijn met vier en moeten het faillissement regelen van liefst 30 vennootschappen die samen de FNG-groep uitmaken. Een chaotisch amalgaam. Het is absoluut niet evident.'

Bindend

Bovendien is het niet abnormaal om een week te onderhandelen, zegt Van Deyck. 'Met Deichmann zijn we nog maar 72 uur bezig. Na het vertrek van Ziengs moesten we kijken of Deichmann nog verder wou, en tegen welke voorwaarden.'

We zijn met vier en moeten het faillissement regelen van liefst 30 vennootschappen die samen de FNG-groep uitmaken. Dat is absoluut niet evident. Geert Van Deyck Curator

Het bod dat Deichmann vorige week vrijdag indiende, was bindend. Maar toen Ziengs vertrok, was het al vervallen. Toch wil dat niet zeggen dat Deichmann Brantano voor een appel en een ei kan kopen, nu het de enige kandidaat is. 'Integendeel', zegt Van Deyck. 'Uiteraard hebben wij voorwaarden afgesproken voor we opnieuw gingen onderhandelen. Vergeet niet dat we niet alleen moeten onderhandelen over het financiële, maar ook over met hoeveel winkels en jobs er een doorstart komt.'

Voor het 647-koppige Brantano-personeel gaat het weekend in met jobonzekerheid voor de lange termijn, maar niet voor de korte termijn. In 61 van de 109 winkels zal er dit weekend een grote uitverkoop van de Brantano-stock komen.