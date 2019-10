Eerste Belgische Jumbo opent op 6 november

De Nederlandse supermarktketen Jumbo kondigt aan dat haar eerste Belgische winkel op 6 november opengaat. In de winkel in het Limburgse Pelt zullen 70 mensen werken.

'Later in november volgt een tweede en in december een derde winkel', zegt een Jumbo-woordvoerder. Die komen in Lanaken en Rijkevorsel. In 2020 opent Jumbo nog meer winkels. 'We mikken op 12 tot 15 nieuwe winkels.'