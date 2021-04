Eerste Belgische websupermarkt start in Hasselt

Eind deze maand kunnen de inwoners van Hasselt hun boodschappen bestellen bij Hopr. Het bedrijf van ondernemer Stijn Martens is de eerste Belgische supermarkt die volledig werkt met e-commerce. 'Binnen drie tot vijf jaar willen we voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn.'

Vanaf maandag heeft België zijn eerste volledig digitale supermarkt. De Limburgse ondernemer Stijn Martens (40) wil met Hopr in eigen land doen wat de websupermarkten Picnic in Nederland en Ocado in het Verenigd Koninkrijk al jaren doen.

Hopr gaat van start in Hasselt. 'We gaan eerst enkele weken testen bij een beperkt publiek, maar als alles goed gaat kunnen alle inwoners van Hasselt eind april bij ons online hun boodschappen doen.' In de drie tot vijf jaar nadien wil Hopr naar de rest van Vlaanderen trekken, en mogelijk zelfs de rest van België.

Hopr biedt een volledig supermarktaanbod aan, met onder andere groenten, fruit, vlees en boord. 'We verkopen producten van bekende merken als Soubry, Danone en Spa', zegt Martens.

Hopr begint kleinschalig. 'We kopen het gros van onze producten in bij een groothandel, al houden we ook een kleine eigen stock aan in een magazijn in Hasselt.' Van daar zal ook de voorlopig enige bestelwagen - een elektrische Peugeot - vertrekken.

Hopr biedt niet de laagste prijs aan. 'Maar de prijzen zijn competitief. Ze zijn vergelijkbaar met die van Delhaize. Voor een levering onder 75 euro rekenen we 9,95 euro verzendkosten aan. Onder 100 euro, kost het 4,95 euro. Erboven is het gratis.'

Zelf leveren

Hopr start met vijf tot tien personeelsleden. 'Ik zal ook de handen uit de mouwen steken', zegt Martens. Hij ontwierp de website, gaat boodschappenmandjes mee samenstellen en ze ook zelf leveren. 'De opstartfase zal ik financieren met eigen geld.'

Als onze opstart in het komende jaar goed verloopt, stapt een Belgisch investeringsfonds in ons kapitaal, zodat we verder kunnen groeien. Stijn Martens Oprichter websupermarkt Hopr

De opstartfase duurt zes maanden tot een jaar. Als die vlekkeloos verloopt en het bedrijf zijn doelstellingen haalt, zal een Belgisch investeringsfonds in Hopr investeren. 'We hebben een principeakkoord met het fonds, dat voorlopig anoniem wil blijven', zegt Martens.

Met het geld van de investeerders wil Hopr uitbreiden. 'We willen een klein magazijn van zo'n 1.000 vierkante meter inrichten van waaruit we onze pakketten verzenden. Dat distributiecentrum met 10.000 producten moet in hoge mate geautomatiseerd zijn, zodat we winstgevend kunnen zijn.' Gelijkaardige magazijnen moeten in de jaren daarna in de rest van het land verschijnen.

Frustratie

Eind 2019 kondigde Martens zijn plannen al aan. Corona leidde tot uitstel. 'Nu gaan we ervoor, want het coronavirus heeft de mensen nog meer aangezet om online te winkelen.'

Martens begon naar eigen met Hopr uit frustratie. 'Terwijl in andere landen supermarkten aan huis leverden, kon dat in België enkele jaren geleden nog niet. Dan doe ik het gewoon zelf, dacht ik.'

Daarnaast wil Martens een Belgisch antwoord geven op de buitenlandse e-commerce. 'We klagen altijd dat buitenlandse groepen als Amazon of Bol.com de markt naar zich toetrekken. Maar ik geloof dat in België voldoende mensen en kennis aanwezig zijn om een lokaal antwoord te bieden op de internationale e-commerce.'

Met dat argument wil hij klanten overtuigen bij Hopr te kopen en niet bij de Belgische webwinkels van buitenlandse supermarktketens als Carrefour, Delhaize of Albert Heijn. 'Ze halen een stukje geld uit onze economie', zegt Martens.

'Daarnaast willen we ook een schare fans ontwikkelen door het beter te doen dan de bestaande onlinesupermarkten', zegt de ondernemer. 'Voor de telecomoperator Mobile Vikings was er zogezegd ook geen plaats omdat Proximus, Orange en BASE er al waren, maar het is ons toch gelukt om door te breken.'

Jongensdroom

Martens was tot 2016 marketingdirecteur van Mobile Vikings. Tegenwoordig werkt hij voor Telenet, waar hij kmo's met digitale plannen advies geeft.