Eerste schuldeisers geven FNG betalingsuitstel

FNG boekte donderdag een kleine overwinning in zijn overlevingsstrijd. Enkele obligatiehouders geven de Belgische modegroep uitstel van betaling. Maar er is nog een lange weg te gaan.

Het noodlijdende modebedrijf FNG riep donderdag een eerste groep aandeelhouders bijeen. Het doel: vragen of FNG de inleg en de rente van de obligaties waarop ze in 2018 intekenden later mag terugbetalen. Als het geld langer in kas blijft, kan FNG het gebruiken om zichzelf te redden.

Een eerste groep obligatiehouders, die in totaal 10 miljoen euro investeerden in obligaties die in 2023 aflopen, verleent FNG uitstel van betaling. Maar FNG heeft nog een lange weg te gaan. Er zijn nog drie andere vergaderingen van obligatiehouders, aan wie FNG dezelfde vraag stelt. Maar het bedrijf slaagde er donderdag niet voor die vergadering voldoende volk te lokken. Die obligatiehouders investeerden in meerdere jaren nog eens ruim 20 miljoen euro in het bedrijf.