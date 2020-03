Eigenaar Blokker België: 'Mijn veroordelingen vielen wel mee'

Nadat Dirk Bron Blokker België overnam, regende het verontrustende berichten over hem. Zelf nuanceert hij. 'Die veroordeling voor onbehoorlijk bestuur viel wel mee.'

Amper een Belg wist twee weken geleden wie Dirk Bron is. Intussen is zijn reputatie, als de koper van de 123 Belgische Blokker-winkels die binnenkort Mega World heten, eerder berucht.

De vakbonden riepen maandag een vergadering met de directie bijeen. Ze zijn ongerust door enkele berichten over Bron. Een Nederlandse rechter veroordeelde hem enkele jaren geleden voor 'onbehoorlijk bestuur'. Binnenkort verschijnt hij voor de rechter voor beschuldigingen wegens belastingontduiking, verduistering, witwassen en oplichting.

Ook voor mij wordt wat Mega World zal verkopen een verrassing. Dirk Bron Eigenaar Blokker België/Mega World

Wie denkt dat de verkoop kan worden teruggedraaid, heeft het mis. 'Sinds 18 februari ben ik voor 100 procent de eigenaar van Blokker België', zegt Bron. 'Binnen drie maanden schiet Mega World als een speer omhoog. De omzet moet verdrievoudigen.'

Blokker sukkelt al jaren en leed 26 miljoen euro verlies. Hoe zult u dat omkeren?

Dirk Bron: 'Ik geloof in het potentieel van fysieke winkels en in scherpe prijzen. We zullen producten verkopen met 50 procent korting en dat zal volk lokken. Ik ga veel reclame maken om Mega World bekend te maken. Eerst in dag- en weekbladen, maar we denken ook na over televisiereclame.'

Er zijn veel gelijkaardige ketens. Kunt u Action de baas?

Bron: 'Mega World is uniek. 60 procent van ons aanbod zal uit merkproducten bestaan. Bij Action is dat nog geen 5 procent. Alles komt in aanmerking: speelgoed, sportartikelen, huishoudproducten, hygiëneproducten... wat ik maar kan vinden. Ook voor mij wordt wat Mega World zal verkopen een verrassing.'

Heeft u genoeg geld om uw plannen te betalen?

Bron: 'Ik heb voldoende kapitaal (hij kreeg een onbekende bruidschat van de vorige eigenaar, red.). Details geef ik niet. Dat is mijn principe.'

Ik heb voldoende kapitaal. Details geef ik niet. Dat is mijn principe. Dirk Bron Eigenaar Mega World

Begrijpt u dat een gebrek aan transparantie mensen sceptisch maakt?

Bron: 'Ik snap dat wel. Maar als je nagaat: deze week wordt voor 5 miljoen euro aan spullen geleverd in mijn magazijn. In één week. Dat gaat binnenkort de winkels in.'

Zult u alles verkocht krijgen?

Bron: 'Daar ben ik van overtuigd. De tijd zal het uitwijzen. Blokker was ten dode opgeschreven. Als ik het niet had overgenomen, was het failliet gegaan.'

U vroeg de verhuurders van uw winkelpanden vorige week om 6 maanden gratis te huren. Hoe reageerden zij?

Bron: 'Verschillende verhuurders hebben toegezegd. Hoeveel exact weet ik nog niet. Dat hoor ik straks.'

We gaan veel reclame maken. Eerst in dag- en weekbladen, maar we denken ook na over televisiereclame. Dirk Bron Eigenaar Mega World

De verhuurders die we contacteerden weigeren uw vraag.

Bron: 'Hebben ze liever een lege winkel of willen ze zekerheid? Heeft u hen dat gevraagd? Hier in Lier (het hoofdkantoor van Mega World, red.) staan 16 winkelpanden leeg. Zo is het in heel België.'

De verhuurders zeggen dat ze een andere huurder vinden als u vertrekt.

Bron: 'Serieus? Als ze niet willen meewerken, trek ik naar een ander pand.'

U werd enkele jaren geleden veroordeeld wegens onbehoorlijk bestuur. Hoe stelt u nieuwe, Belgische zakenpartners gerust? Want het is een zware veroordeling...