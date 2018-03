Eigenaar Kruidvat op zijn 89ste met pensioen

De aankondiging kwam er vrijdag, tijdens de persconferentie over de jaarresultaten van vier van Li's bedrijven. In juli wordt Li, die in Hongkong 'Superman' genoemd wordt, 90 jaar. Hij blijft wel betrokken bij zijn bedrijven als 'voornaamste adviseur' , liet hij zelf weten.

Li begon bescheiden in het zuiden van China en verliet op zijn 12de de school om zijn familie te helpen. In 1950 richtte hij een fabriek op waar plastic gefabriceerd wordt en hij slaagde erin dat bedrijf te doen uitgroeien tot een heel imperium .

De naam van de man is niet zo bekend, al wordt hij wel eens de Aziatische Warren Buffett genoemd naar de Amerikaanse superbelegger, maar zijn bedrijven zijn dat des te meer. Zo is hij eigenaar van de bij ons ook bekende winkelketens Kruidvat en ICI Paris XL. Zijn holding CK Hutchison is de bron van zijn rijkdom. Het conglomeraat is ook actief in onder meer de havensector, infrastructuur, financiële diensten, telecom en energie.