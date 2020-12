Eigenaar kandidaat om E5 Mode over te nemen

Er zijn negen kandidaat-overnemers voor de kledingwinkelketen E5 Mode, onder wie huidig eigenaar Frédéric Helderweirt. De vraag rijst of hij een een verdoken herstructurering wil doorvoeren.

Negen gegadigden hebben zich gemeld om een overname van de 55 noodlijdende kledingwinkels van E5 Mode en hun 480 personeelsleden te bestuderen. 'Het zijn allemaal winkelbedrijven, maar namen kan ik niet bekendmaken. Ze hebben tot 4 januari om de boekhouding in te kijken en een bod uit te brengen', zegt Jozef Dauwe.

Hij is een van de drie mandatarissen die drie weken geleden door de rechter is aangesteld toen die E5 Mode bescherming gaf tegen zijn schuldeisers. E5 Mode kwam in nood door de coronacrisis. De winkels moesten dicht. Een harde klap voor de keten, die al enkele jaren verlies maakt.

Alle opties open

Een van de kandidaat-overnemers is Frédéric Helderweirt. Dat is opvallend, want de ondernemer is al de eigenaar van E5 Mode. En hij is al sinds april op zoek naar een overnemer voor zijn bedrijf.

Ik weet nog niet of ik daadwerkelijk een bod zal uitbrengen. Frédéric Helderweirt Eigenaar en kandidaat-overnemer E5 Mode

'Ik heb mezelf kandidaat gesteld omdat ik alle opties wil openhouden', zegt Helderweirt. 'Ik weet nog niet of ik daadwerkelijk een bod zal uitbrengen.'

De vraag rijst of Helderweirt een verdoken herstructurering wil doorvoeren. Als hij een bod uitbrengt op de meest winstgevende winkels, kan hij zonder herstructureringskosten van de verlieslatende winkels verlost zijn.

De Nederlandse kledingketen Wibra deed dat in oktober. De keten vroeg bescherming tegen schuldeisers en een gerechtelijke reorganisatie. De Nederlanders namen zelf de 36 interessantste winkels over, samen met hun 183 werknemers. De oude vennootschap met de 45 verlieslatende winkels vroeg het faillissement aan, waardoor 256 mensen hun job verloren.

'Ik heb met E5 Mode geen herstructurering op het oog', zegt Helderweirt. 'Ik ken het dossier van Wibra niet.'

Merknaam

Helderweirt heeft een streepje voor op andere kandidaten. Hij is de eigenaar van de merknaam E5 Mode. Die bracht hij sinds hij de keten overnam onder in zijn persoonlijke vennootschap Feniks Holding. De overnameprocedure is alleen van toepassing op de nv's E5 Mode en ECG, dat de kleding ontwerpt en bestelt bij producenten. Vorige week zei Helderweirt aan De Tijd dat hij ook de merknaam te koop zal aanbieden aan kandidaat-overnemers.

Komt hij die belofte niet na, dan kunnen de andere kandidaten alleen huurcontracten voor winkels, de kleding en het personeel overnemen. Ze moeten de winkels dan een andere naam geven of ze onder licentie uitbaten als E5 Mode. De kledingketen is niet de eigenaar van zijn 55 winkelpanden. 22 winkelgebouwen zijn in handen van de vorige eigenaar, de familie Kaesteker.

Woelig jaar

Als de overname lukt, rondt E5 Mode een woelig jaar af. Helderweirt kondigde eind december vorig jaar aan dat hij E5 Mode overnam van de oprichtersfamilie Kaesteker, die de keten 40 jaar in handen had.

Helderweirt werkte vlak voor de overname jarenlang voor de modegroep FNG, waarvan de Belgische en Nederlandse tak dit jaar failliet ging. Of dat gebeurde in frauduleuze omstandigheden, is momenteel onderwerp van een gerechtelijk onderzoek.

Het faillissement van FNG had grote gevolgen voor E5 Mode, want Helderweirt wou de kleding voor zijn winkels inkopen bij zijn oude werkgever, om zo kosten te besparen en E5 Mode weer winstgevend te maken.

Schulden

Dat dat niet voor meteen is, bleek toen de Belgische winkels in maart dicht moesten door de uitbraak van het coronavirus. In april vroeg Helderweirt voor het eerst bescherming tegen schuldeisers. Hij zei dat hij op zoek ging naar een nieuwe investeerder, die het bedrijf helemaal zou kunnen overnemen. Hij vond geen overnemer en redde het bedrijf in de zomer tijdelijk met een schuldherschikking.