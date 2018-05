Eigenaar ontkent verkoopplannen Action

Het investeringsfonds 3i wil zijn belang in Action stabiel houden. Het ontkent dat het van plan is een deel te verkopen.

Na de publicatie ontkent 3i dat het een belang in Action wil verkopen. 'Het is mogelijk dat er in 2019 een herstructurering komt van het belang dat Eurofund V heeft in Action', zegt 3i-woordvoerder Kathryn van der Kroft. 'Maar 3i wil referentieaandeelhouder van Action blijven op dezelfde manier als het dat was sinds de overname van Action in 2011.'