Einde Mega World in zicht

Begin november had de Mechelse ondernemingsrechtbank twee voorlopige bewindvoerders aangesteld voor Mega World, de groep die Blokker België had overgenomen. De bewindvoerders moesten nagaan of delen van Mega World, dat 122 winkels en 650 werknemers telt, nog levensvatbaar waren. Want de rechter had het verzoek van Mega World om bescherming te krijgen tegen zijn schuldeisers onontvankelijk verklaard.