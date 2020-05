‘Er dreigt een tekort aan sommige stoffen'

Luc Van Mol: 'We waren de eerste om te verkondigen dat we de huur van onze panden niet zouden betalen tijdens de crisis.'

Bij de kledingwinkelgroep ZEB komen de leveringen traag op gang. ‘Heel veel fabrikanten hebben stilgelegen en beginnen nu pas mondjesmaat hun productie op te starten’, zegt CEO Luc Van Mol.

‘Het was weer een dag vol vergaderingen met moeilijke beslissingen. Eerst heb ik samen met onze expansiemanager de contracten met onze verhuurders bekeken. We waren de eerste om aan te kondigen dat we de huur van onze panden niet zouden betalen tijdens de crisis. Dat hebben we twee maanden lang ook niet gedaan.’

‘We zijn op zoek gegaan naar een wettelijke basis voor onze beslissingen en zijn op relevante wetgeving gestoten die nog uit de Tweede Wereldoorlog stamt. We huren een gebouw om daarin een winkel uit te baten. Als de overheid beslist dat onmogelijk te maken, is het toch niet vanzelfsprekend dat we blijven betalen? Want je kan in dat gebouw geen winkelactiviteit meer uitoefenen.’

‘Vandaag hebben we al 21 verhuurders opgebeld om daarover afspraken te maken. We zijn telkens tot een akkoord gekomen. Daarbij maken we een verschil tussen grote en kleine verhuurders. Als iemand veel gebouwen in bezit heeft met een rendement van 6 procent, dan houdt hij misschien nog 4 procent over als wij even niet betalen.’

'Belangrijk is dat we dat op een ethische manier en in eer en geweten doen. We willen niemand in de afgrond duwen, maar we vinden ook dat we de last en de gevolgen van de overheidsbeslissingen niet alleen moeten dragen. De retailers moeten niet alleen de dupe zijn.'

Magazijn

‘Vandaag ben ik ook in ons magazijn gaan kijken, dat weer opstart. Dat staat nu helemaal leeg: een hallucinant zicht. Het centrale plein waar in normale tijden tot 300 paletten klaar staan, ziet er akelig verlaten uit. We hebben ook een nieuw pand van 10.000 vierkante meter in aanbouw. Het is half afgewerkt. We kunnen het niet gebruiken. Voor de huur daarvan hebben we gelukkig zes maanden uitstel van betaling kunnen onderhandelen.’

‘De vraag is wat de gevolgen van de crisis voor de aanvoerketens zijn. Iedereen roept dat we onze goederen dichter bij huis moeten produceren. Voor mondmaskers en andere producten uit de zorg houdt die redenering steek, maar voor ons niet. Want van Azië tot Italië: de hele wereld is getroffen.’

‘En in België zijn er sowieso geen fabrieken en blijven de loonkosten te hoog. Bovendien produceren we nu al 90 procent van onze eigen collectie dicht bij huis, in Turkije, Italië of Portugal. Het enige wat fundamenteel zal veranderen is dat bedrijven nog minder vooraf zullen bestellen. Maar ook dat deden we al: we moeten onze wintercollectie nog bestellen, terwijl de meeste andere dat al zes maanden geleden deden. Dat vragen we ook aan de grote merken, die het belangrijkste deel van ons assortiment uitmaken.'

‘Hier en daar dreigen leverproblemen, omdat de producenten nog niet helemaal herbegonnen zijn. Komt daarbij dat in Turkije enkele leveranciers beslist hebben om ook tijdens de ramadan te sluiten, wellicht omdat ze toch nog niet op volle kracht konden draaien. Daardoor dreigt een tekort aan sommige stoffen. Bepaalde stukken uit de collectie komen wellicht niet aan, maar ik denk niet dat dat te merken zal zijn in onze winkels.’