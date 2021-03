‘Er zit nog rek op, maar het elastiek begint te knappen’

Ellen Distave van mode- en interieurzaak Lily in Oostende zat al behoorlijk diep tijdens de eerste lockdowns. Nu voelt ze dat de limiet is bereikt. ‘De hete aardappel wordt naar ons doorgeschoven.’

H ier word je veilig vrolijk’, hangt in roze letters op het etalageraam van boetiek Lily. Met daaronder een QR-code, waarmee klanten hun afspraak kunnen reserveren. Maar Ellen Distave (38), eigenaar van de mode- en interieurzaak in het stadscentrum van Oostende, houdt haar hart vast. ‘Ik heb maar vijf afspraken. Het lijkt wel alsof we opnieuw verplicht moeten sluiten.’

Afgelopen woensdag kondigde het Overlegcomité nieuwe maatregelen aan om de stijgende coronacijfers terug te dringen. Niet-essentiële winkels blijven open, maar mogen vanaf vandaag tot 26 april alleen een beperkt aantal klanten ontvangen op afspraak.

Het is vrijdagochtend, kwart voor negen. Terwijl een zalig ochtendzonnetje de vrouwelijke outfits, hippe accessoires, interieurstukken en hebbedingen van Shop Lily een warme gloed geeft, zet de zaakvoerster twee espresso’s. ‘Het wordt een dubbeltje op zijn kant’, zegt ze. ‘Uiterlijk tegen 20 april moet ik de btw van het voorbije kwartaal betalen. Dat hoopte ik met de inkomsten van de paasvakantie te doen. Ik zat op schema, tot die maatregelen alles op losse schroeven hebben gezet.’

Ik twijfel er niet aan dat die maatregelen goed bedoeld zijn, maar ze leggen de verantwoordelijkheid wel erg nadrukkelijk op onze schouders. Ellen Distave Eigenares mode- en interieurzaak Lily in Oostende

Het paasverlof is voor de kledingsector de belangrijkste periode van het jaar, want dan komt het zomerseizoen op gang. ‘Lenteweer doet mensen kleren kopen’, zegt Distave. ‘Mijn grote schrik is dat iedereen weer de vinger op de knip zal houden. Ik zit financieel nog net niet met mijn handen in het haar. Straks is het juni en dan moet ik mijn coronakrediet terugbetalen, dat ik bij de bank met overheidswaarborg heb gekregen. Dat diende om de leveranciers te financieren. Het is een situatie waarin veel handelaars verkeren.’

Dure renovatie

Distave windt er geen doekjes om. Het wordt paytime. ‘Nu al hebben veel collega’s het moeilijk om de facturen van hun lentecollectie te betalen. De zomercollectie is onderweg, bikini’s, badpakken, lichte zomerjurken, sandalen en zonnebrillen. Het blijft maar komen, samen met de facturen. Tegelijk moet je nu al de wintercollectie bestellen. Voor mij is dat een investering van 150.000 euro. Het houdt niet op.’

Bij veel winkels is de omzet vorig jaar met 30 procent of meer gedaald. ‘Het water staat de sector tot aan de lippen’, zegt Distave. Zelf mag ze naar eigen zeggen van geluk spreken. ‘Normaal draai ik met mijn winkel en de webshop Home by Lily een jaaromzet van 800.000 euro. Door corona was dat vorig jaar 690.000 euro. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar vorige maand is mijn omzet zelfs gestegen in vergelijking met vorig jaar. Omdat we blijven vernieuwen en zeer actief zijn op sociale media.’

De West-Vlaamse was marketeer bij Bpost en zwanger van haar tweede kind toen ze in 2012 haar zaak Lily opende in een pand dat al vier jaar leegstond in een ietwat verloederde buurt in de badstad. ‘Iedereen verklaarde me gek.’ Maar de boetiek, die een bijhuis is van een winkel die door een vriendin werd opgestart in Mechelen, bleek al snel te klein. Distave investeerde in een ruimer pand aan de overkant van de straat waar ze ook interieurartikelen kon verkopen.

'Ik heb 250.000 euro geïnvesteerd in deze renovatie’, zegt ze. ‘Ik ben deze coronaperiode met heel weinig financiële reserves begonnen.’ Sindsdien is ze geen enkele dag gestopt met werken. ‘In maart vorig jaar ging de omzet met 65 procent omlaag. In april en mei met 40 procent. Maar uiteindelijk zijn we op jaarbasis slechts 14 procent lager geëindigd, omdat we in de zomer veel hebben kunnen inhalen.’

Plan trekken

Bij de eerste en tweede coronagolf kon ze op een overbruggingskrediet rekenen. ‘Zonder had ik nu heel erg in de knoei gezeten.’ Dat er dit keer geen steun komt omdat geen verplichte sluiting geldt, stoot veel handelaars tegen de borst, zegt ze. ‘De boodschap is: ‘Je mag openblijven en je moet er maar het beste van maken.’ De hete aardappel wordt naar ons doorgeschoven en we kunnen onze plan trekken.’

Ik hoop dat de zaak weer gered wordt met de zomerverkoop. Dat geeft veel onaangename druk. Er zit nog rek op bij mij, maar het elastiek staat stilaan op springen.’ Ellen Distave Eigenares mode- en interieurzaak Lily in Oostende

Als ze openblijft, moet ze personeel inzetten. Bij een lagere omzet leidt dat tot minder winst en in het slechtste geval tot rode cijfers. ‘Intussen moet ik mijn leveranciers betalen, en de btw. Oké, dat laatste kan misschien weer worden uitgesteld, maar dat is uitstel van executie. Ik hoop dat de zaak weer gered wordt met de zomerverkoop. Dat geeft veel onaangename druk. Er zit nog rek op bij mij, maar het elastiek staat stilaan op springen.’

De overheidsmaatregel die steun belooft als de omzet met meer dan 60 procent is gedaald, is volgens haar contraproductief. ‘Ik wil zo’n daling niet, dus probeer ik zo goed mogelijk mijn best te doen. Als blijkt dat mijn omzet maar 45 procent is gedaald, heb ik het mezelf wel erg moeilijk gemaakt. Het zit niet in mijn aard de zaak op zijn beloop te laten.’

Limiet bereikt

Mentaal zat Distave behoorlijk diep toen de tweede lockdown begon. ‘Je wilt je nuttig voelen, tegen die negativiteit vechten. Daarom heb ik ervoor gekozen twee tot drie keer per maand in shiften van vier uur te helpen op de covidafdeling van het AZ Damiaan-ziekenhuis. Het klinkt gek, maar na elke shift kom ik met een grote glimlach buiten. Je voelt dat je een wezenlijke bijdrage hebt geleverd en leert je situatie relativeren.'

Nu opnieuw maatregelen zijn afgekondigd, voelt ze dat de limiet is bereikt. ‘Ik ken heel veel ondernemers bij wie de rek eruit is. Ik ben een dertiger. Met velen van mijn generatie gaat het niet goed. Ik heb enkele goede vriendinnen in de horeca, met wie ik vaak ga wandelen. Ze hebben zoveel geïnvesteerd in hun zaak. Ook voor hen wordt het heel nipt. De schrik zit erin en het hoogseizoen komt eraan. Ze zeggen dat de maatregelen een maand zullen duren, maar eigenlijk weten we het niet.'