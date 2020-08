Euro Shoe sluit extra winkels

De groep achter de keten Bristol wilde dit jaar break-even draaien, maar de coronacrisis duwt die ambitie een jaar achteruit.

Euro Shoe Group telt 250 winkels in België en Nederland. Vorig jaar werden de meest verlieslatende winkels gesloten: tien in ons land, acht in Nederland en een in het Groothertogdom Luxemburg.

De herstructurering krijgt een staart, blijkt uit het jaarrapport van 2019. 'De volgende drie jaar volgen waarschijnlijk nog meer sluitingen. Voor 2020 zijn er nog 17 gepland, waarvan elf achter de rug zijn. Het juiste aantal voor de volgende jaren ligt niet vast wegens grote en snelle veranderingen die de markt kan ondergaan', klinkt het.

Hoeveel personeelsleden getroffen worden, maakt het bedrijf niet bekend. In De Standaard luidt het dat Euro Shoe Group het statuut van bedrijf in moeilijkheden aanvraagt om zo gemakkelijker personeel te laten afvloeien, bijvoorbeeld via SWT (het vroegere brugpensioen, red.).

Er worden ook nieuwe winkels geopend. Dit jaar was dat het geval in het Nederlandse Weert en in Bertrix (in de provincie Luxemburg) en volgende maand komt er een filiaal in Diksmuide. Daarnaast mikt Euro Shoe op een vijftal pop-ups, kleinere filialen in de binnenstad met een jongere collectie. In Nederland staan heel wat verhuizingen op de planning om beter zichtbaar te worden.

Dit jaar niet break-even

Euro Shoe leed vorig jaar een nettoverlies van 6,2 miljoen euro, tegenover een verlies van 6,4 miljoen in 2018. De omzet daalde van 197,5 miljoen naar 183,7 miljoen.

Het bedrijf ziet 'verschillende indicatoren die erop wijzen dat de inspanningen stilaan vruchten beginnen af te werpen'. Het operationeel verlies verkleinde van 2,6 miljoen naar 1,7 miljoen euro en de brutowinstmarge zat licht in de lift.